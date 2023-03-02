يهدد بالأنيميا .. طبيب يحذر من نقص هذا الفيتامين !

الوكيل الإخباري- قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني في مصر ، إن الفيتامينات مهمة للغاية في التمثيل الغذائي للجسم، مشيرًا إلى أن الجسم يحتاجها بشكل ضروري.



وأضاف موافي، أن الفيتامينات نوعان، نوع يذوب في المياه، وآخر يذوب في الدهون وهو النوع الأخطر لإنه يخزن في الجسم مثل فيتامين أ، د، ك، لافتًا إلى أنه قد يسبب العديد من المضاعفات للجسم.



وأكد أن فيتامين B12 من الفيتامينات المهمة للغاية في الجسم، مشيرًا إلى أن يكون المسؤول عن صناعة الدم في الجسم، ويمكن الحصول عليه من اللحوم، لذلك فإن نقصه في الجسم يسبب أنيميا في الجسم.



وأكد أستاذ طب الحالات الحرجة، أنه يمكن الحصول على فيتامين B12 من المكملات الغذائية، محذرًا من تناولها في خالة المعاناة من أي مشكلة صحية في المعدة.



الكونسلتو الطبي

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