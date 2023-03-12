كيف يؤثر نقص الفيتامينات على الجلد؟

الوكيل الإخباري- ترتبط سلامة وصحة الجلد بمدى توازن الفيتامينات في الجسم، فإذا كانت منخفضة، تظهر عليه مجموعة من الأعراض المزعجة، حسبما ذكرت الدكتورة علا جلال الدين، استشاري الأمراض الجلدية.



أعراض نقص الفيتامينات على الجلد

وأكدت علا أن أعراض نقص الفيتامينات على الجلد تختلف حسب نوع الفيتامين المنخفض في الجسم، كما هو موضح فيما يلي:



1- أعراض نقص فيتامين أ على الجلد

يؤدي نقص فيتامين أ في الجسم إلى جفاف البشرة وترهل الجلد وظهور علامات الشيخوخة، مثل التجاعيد وخطوط الوجه، بالإضافة إلى ظهور التصغبات الجلدية.



2- أعراض نقص فيتامين B12 على الجلد

التصبغات الجلدية من العلامات التحذيرية على انخفاض مستويات فيتامين B12 في الجسم، لأن نقصه يؤدي إلى زيادة صبغة الميلانين في البشرة.



وهناك عرض جلدي آخر لنقص فيتامين B12، وهو شحوب البشرة، الذي ينتج عن قلة تدفق الدم المحمل بالأكسجين إليها، بسبب انخفاض كريات الدم الحمراء.



3- أعراض نقص فيتامين B3 على الجلد

لنقص فيتامين B3 تأثيرات سلبية على الجلد، حيث يسبب:



- حساسية الجلد.



- الحكة.



- تقشر الجلد.



- احمرار الجلد.



- شحوب البشرة.



4- أعراض نقص فيتامين سي على الجلد

يمثل فيتامين سي أهمية كبيرة لصحة البشرة، حيث يساعد على إنتاج الكولاجين اللازم لنضارتها وحيويتها ونعومتها، كما يساهم في تأخير ظهور علامات الشيخوخة وحمايتها من أضرار الأشعة فوق البنفسجية، بفضل خصائصه المضادة للأكسدة.



لذلك يؤدي نقص فيتامين سي في الجسم إلى شيخوخة البشرة وجفاف وترهل الجلد وبطء التئام الجروح.



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5- أعراض نقص فيتامين هـ على الجلد

تشمل أعراض نقص فيتامين هـ على الجلد:



- جفاف الجلد.



- شحوب البشرة.



- ترهل الجلد.



- تجاعيد الوجه.



- صعوبة التئام الجروح.



6- أعراض نقص فيتامين د على الجلد

يجب الاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بفيتامين د، مثل منتجات الألبان والبرتقال والبيض، والتعرض لأشعة الشمس يوميًا، لأن نقصه في الجسم يهدد الجلد بالمشكلات التالية:



- حب الشباب.



- جفاف الجلد.



- التجاعيد.

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