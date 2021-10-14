طرق الحفاظ على سلامة العيون في يوم الرؤية العالمي

الوكيل الإخباري - يحتفل العالم في الخميس الثاني من شهر أكتوبر من كل عام، باليوم العالمي للإبصار؛ لتركيز الاهتمام العالمي على ضعف البصر والعمى؛ للتوعية بطرق الوقاية.

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ويؤثر ضعف البصر على الأشخاص من جميع الأعمار، ولكن تزيد أعمار الغالبية عن 50 عاماً، ويمكن أن يكون لضعف البصر والعمى آثار كبيرة وطويلة الأمد على جميع جوانب الحياة.

1- اتباع نظام غذائي صحي

تبدأ صحة العيون بالطعام الذي نتناوله؛ حيث تساعد العناصر الغذائية مثل: أحماض أوميغا 3 الدهنية، والزنك، والفيتامينات A و C و E في درء مشاكل الرؤية المرتبطة بالعمر، مثل: الضمور البقعي، وإعتام عدسة العين.

لذلك يجب أن يحتوي نظامك الغذائي على ما يلي:

- الخضروات الورقية مثل: السبانخ واللفت والكرنب.

- سمك السلمون والتونة والأسماك الزيتية الأخرى.

-البيض والمكسرات والفاصولياء ومصادر البروتين الأخرى غير اللحوم.

- البرتقال والحمضيات الأخرى أو العصائر.

- الجزر وجميع الخضروات والفواكه البرتقالية اللون.

ويساعدك النظام الغذائي المتوازن أيضاً في الحفاظ على وزن صحي، وهو ما يقلل من احتمال الإصابة بالسمنة والأمراض ذات الصلة مثل: مرض السكري من النوع 2، وهو السبب الرئيسي للعمى لدى البالغين.

3- ارتداء النظارات الشمسية

تساعد النظارات الشمسية على حماية عينيك من أشعة الشمس فوق البنفسجية (UV)؛ حيث يزيد التعرّض المفرط للأشعة فوق البنفسجية من فرص الإصابة بإعتام عدسة العين والضمور البقعي.

ويجب التنبه إلى إختيار نظارات شمسية بعدسات تحجب 99- 100% من أشعة UVA و UVB.

4- الابتعاد قدر المستطاع عن شاشة الكمبيوتر والهاتف







يمكن أن يؤدي التحديق في شاشة الكمبيوتر أو الهاتف لفترة طويلة إلى:

- إجهاد العين.

- رؤية ضبابية.

- مشكلة في التركيز على مسافة معينة.

-عيون جافة.

-الصداع.

-آلام الرقبة والظهر والكتف.

وللحفاظ على سلامة العيون، في حال اضطرارك للجلوس لساعات طويلة أمام شاشة الكمبيوتر، اتبعي الخطوات التالية:

- تأكدي من أن النظارات الطبية أو العدسات اللاصقة الخاصة بك، مُحدَّثة وجيدة للنظر إلى شاشة الكمبيوتر، وإذا لم يختفِ إجهاد عينيك؛ فتحدثي إلى طبيبك حول نظارات خاصة للكمبيوتر.

- حركي الشاشة بحيث تكون عيناك في نفس مستوى الجزء العلوي من الشاشة؛ مما يتيح لك ذلك النظر إلى أسفل قليلاً على الشاشة.

- حاولي تجنب الوهج من النوافذ والأضواء، واستخدمي شاشة مضادّة للوهج إذا لزم الأمر.

- إذا كانت عيناك جافة، حاولي الرمش لعدة مرات، أو جربي استخدام قطرة الدموع الاصطناعية.

- أريحي عينيك كل 20 دقيقة، بالنظر إلى مسافة 20 قدماً لمدة 20 ثانية، وانهضي من أمام شاشة الكمبيوتر كل ساعتين على الأقل، وخذي استراحة لمدة 15 دقيقة.

المصدر - سيدتي

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