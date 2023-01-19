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الخميس، 19-01-2023 05:09 م

طرق الوقاية من التسمم الغذائي وقت الحمل

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الوكيل الإخباري-لا تعمل مناعة الحامل بكل قوتها لحماية الجنين الذي ينمو، فتصبح الأم عرضة للجراثيم التي تسبب التسمم الغذائي، خاصة من أطعمة معينة.

ومن الأطعمة التي يرجّح أن تسبب التسمم الغذائي: المأكولات البحرية، والدواجن، واللحوم الحمراء. كما توجد فيروسات تنقلها الأيدي الملوثة.

ويعتبر تحضير الطعام أكثر مجال يسمح بانتقال الجراثيم، لذلك عليك غسل اليدين والمعصمين جيداً بعد لمس اللحوم النيئة، وينبغي تنظيف أسطح المطبخ قبل وبعد تحضير الطعام، وكذلك الهاتف إذا تم لمسه.

كما ينبغي تجفيف اليدين جيداً بعد غسلهما بالماء الفاتر، لأن البكتريا المسببة للأمراض تنتشر بسهولة على الأسطح الرطبة.
عليك أيضاً التعجيل في أخذ الأطعمة المبرّدة والمجمّدة خلال التسوق، لوضعها مباشرة في البرّاد أو الثلاجة.وقد يساعد استخدام حاوية تحفظ البرودة خلال رحلتك إلى المنزل.

كذلك، من الضروري تخزين الأطعمة جيداً، وتنظيف أسطح البراد باستمرار.

ولا حاجة لغسل الدواجن النيئة قبل الطهي، فقد ينقل ذلك الجراثيم إلى حوض الغسيل وسطح المطبخ. وتأكدي من طبخ الطعام حتى يسخن كثيراً ويتصاعد البخار منه.

ومن أهم أعراض التسمم الغذائي: الغثيان والتقيؤ والإسهال. وربما ترتفع حرارة الجسم وتشعر الحامل بالقشعريرة والوهن. وينبغي الاتصال بالطبيبة إذا كنت تعتقدين أنك مصابة بتسمم غذائي أثناء الحمل.

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