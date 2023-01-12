5 أطعمة الأسوأ على البشرة

الوكيل الإخباري-أوضحت طبيبة الأمراض الجلدية الدكتورة ريبيكا ماركوس، أنه إذا لم يكن الطعام جيداً للجسم، فإنه نادراً ما يفيد البشرة، وأن الأطعمة التي تسبب الالتهاب هي الكربوهيدرات المكررة والسكر والصوديوم، وقد يسبب تناولها تفاقم الأمراض الجلدية، مثل: حب الشباب، والتهاب الجلد، والصدفية. وبالتالي يكشف خبراء تغذية في تقرير من «بريفنشن» عن أسوأ الأطعمة للبشرة، وهي على النحو الآتي:



الطماطم





الموز



زبدة الفستق



المشروبات الغازية



الكورن فلكس والحليب

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