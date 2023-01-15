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الأحد، 15-01-2023 03:35 م

أطعمة ضارة على صحة الأسنان وتسبب التسوس

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الوكيل الإخباري-هناك مجموعة معينة من الأطعمة التي يمكن أن يؤدي تناولها إلى التأثير بشكل سلبي على صحة الأسنان، ومن ثم ينصح بتقليل تناولها لتجنب الأضرار المحتملة.

ووفقًا لموقع "دويتش فيله"، تشمل قائمة الأطعمة المضرة لصحة الأسنان ما يلي:

1- حلوى التوفي

تلتصق حلوى التوفي بالأسنان وتستقر فيها لفترات طويلة، وبالتالي تؤدي للسماح للبكتريا بالعمل على السكر المتراكم بين الأسنان، ومن ثم إضعاف طبقة الأسنان والتسوس.

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2- الموز
يسهل على الموز الاستقرار الوصول إلى زوايا الأسنان واللثة بسبب قوامه الناعم، ما قد يتسبب بحدوث التسوس، نظرصا لاحتوائه على نسبة عالية من السكريات.


3- الفواكه المجففة
تكون الفواكه المجففة لزجة، ما يسهل التصاقها بالأسنان، ومن ثم تراكم السكر المسبب للتسوس.


4- المكسرات
المكسرات قد تؤدي إلى إحداث تشققات في الأسنان الضعيفة، وبالتالي التعرض لأضرار خطيرة ما لم يتم استشارة الطبيب المختص للعمل على علاجها.


5- المشروبات الغازية
تحتوي المشروبات الغازية على نسب عالية من السكر، ما يجعل الأسنان أكثر عرضة للتسوس وتآكل المينا بمرور الوقت.


6- القهوة
يمكن أن يتسبب تناول القهوة في حدوث تصبغات الأسنان، وأيضًا احتمالية التعرض لتآكل المينا.


7- الحمضيات
بسبب احتواء الفواكه الحمضية على نسبة عالية من الحموضة، فقد تتسبب في إضعاف مينا الأسنان مع مرور الوقت.

 

الكونسلتو الطبي

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