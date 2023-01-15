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الأحد، 15-01-2023 12:21 م

3 أطعمة تخفف الآم تشنج المعدة

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الوكيل الإخباري-عادة ما يشعر الشخص بالغثيان وعدم الراحة أثناء حدوث تشنج المعدة، فكيف يمكن التخلص منه دون اللجوء إلى تناول الأدوية؟

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في البداية، يفضل تناول بعض المشروبات، مثل شوربة الدجاج أو ماء جوز الهند، لأنها مليئة بالمعادن المهمة ، وعلى رأسها البوتاسيوم والكالسيوم والصوديوم.

وهناك أيضًا بعض الأطعمة السحرية الغنية بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم عند تشنج المعدة لتخفيف حدة الإزعاج، حسبما نشر موقع "WebMD".


1-الموز
يساعد الموز على تحسين عمل الجهاز الهضمي، وذلك لاحتوائه على كمية كبيرة من البوتاسيوم، الذي يعتبر أحد المعادن المهمة التي يمكن الحصول عليها عند الشعور بالغثيان أو الإسهال المصاحب لتشنجات المعدة.


2-الأرز الأبيض
يعتبر الأرز الأبيض السادة وجبة مناسبة أثناء المعاناة من تشنج المعدة، لأنه من الأطعمة النشوية قليلة الألياف، وبالتالي يساعد على تسهيل إخراج البراز والحد من الإسهال المصاحب لمشكلات المعدة، مع الانتباه إلى عدم تناول الأرز البني في هذا الوقت باعتباره أحد الأطعمة صعبة الهضم بفعل الألياف الموجودة به.


3- التوست الأبيض
تعتبر شرائح خبز التوست الأبيض أفضل بكثير من شرائح التوست البني كامل الحبوب في حال المعاناة من تشنجات المعدة، وذلك لأن التوست البني يحتوي على ألياف جيدة لكنها غير مناسبة أثناء وجود مشكلة في عملية الهضم، حيث تزيد الأمر سوءًا، وبالتالي يفضل تناول التوست الأبيض، خاصة عند حدوث غثيان أو إسهال مصاحب لألم البطن.

الكونسلتو الطبي

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