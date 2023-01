أطعمة لتقوية المناعة من أمراض الشتاء

الوكيل الإخباري-هل تشعر أنّك تُصاب بالمزيد من نزلات البرد والإنفلونزا خلال فصل الشتاء؟



وتوصّل العلماء مؤخرًا إلى السّبب البيولوجي الذي قد يكمن وراء إصابتنا بالمزيد من أمراض الجهاز التنفسي في هذا الموسم.



ووفقًا لما ذكرته دراسة نُشرت في ديسمبر/كانون الأول في مجلّة "The Journal of Allergy and Clinical Immunology"، يقتل تدنّي الحرارة داخل الأنف لأقل من 5 درجات مئوية حوالي 50% من مليارات الخلايا المقاومة للفيروسات والبكتيريا في الخياشيم.

وأكّد الحساب الرسمي لمدينة الملك سعود الطبية بتغريدة على "تويتر" أن الطعام الذي يتناوله الأشخاص يلعب دورًا مهمًا في تقوية المناعة، والتّخلص من الأجسام الغريبة، والخلايا الضارّة، ومكافحة الأمراض الشتويّة.



وإليكم قائمة من الأطعمة التي تساهم في زيادة المناعة:



الأطعمة الغنيّة بفيتامين "ج": السبانخ، والمكسرات، والفلفل الأحمر، والبروكلي، والفاكهة الحمضيّة



الأطعمة الغنيّة بفيتامين "د": الزبادي، ومنتجات الحليب



الأطعمة الغنيّة بالزنك: المكسرات، وحبوب القرع، والسمسم، والفاصولياء، والعدس



الأطعمة الغنيّة بالسيلينيوم: الأسماك والمكسرات



الأسماك الدهنيّة التي تحتوي على دهون صحيّة



الثوم لاحتوائه على مادة الأليسين



البيض، وأثبتت الدّراسات أن بياض البيض يلعب دورًا مهمًا في تحسين مناعة الجسم





