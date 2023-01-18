الأربعاء 18-01-2023
الوكيل الاخباري

التربية توضح حول نسب النجاح في تكميلية التوجيهي

متى يستقبل الأردنيون خمسينية الشتاء لهذا العام؟

3 إصابات بتدهور مركبة على شارع البتراء في إربد - صور

الترخيص تعلن بيع أرقام اللوحات المميزة بالمزاد العلني الالكتروني

وزيرة التنمية: نحو 4 ملايين دينار لشراء منازل وإنشاء مراكز صحية

هكذا يسيطر الدولار الأمريكي على اقتصاد العالم - أرقام

الائتمان العسكري يوزع الأرباح النصفية عن العام الماضي

8.3 مليون م2 مساحة الأبنية المرخصة بارتفاعٍ نسبته 5.6%

وزير المالية من دافوس: لقاءات مع عدد كبير من المستثمرين لجذبهم للمملكة

الأمن : مداهمة 6 وافدين استخدموا منزلهم لتخزين المخدرات

الأربعاء، 18-01-2023 03:00 م

أطعمة لتقوية المناعة من أمراض الشتاء

تقوية-مناعة-الأطفال-في-الشتاء


الوكيل الإخباري-هل تشعر أنّك تُصاب بالمزيد من نزلات البرد والإنفلونزا خلال فصل الشتاء؟

وتوصّل العلماء مؤخرًا إلى السّبب البيولوجي الذي قد يكمن وراء إصابتنا بالمزيد من أمراض الجهاز التنفسي في هذا الموسم.

ووفقًا لما ذكرته دراسة نُشرت في ديسمبر/كانون الأول في مجلّة "The Journal of Allergy and Clinical Immunology"، يقتل تدنّي الحرارة داخل الأنف لأقل من 5 درجات مئوية حوالي 50% من مليارات الخلايا المقاومة للفيروسات والبكتيريا في الخياشيم.

اضافة اعلان


وأكّد الحساب الرسمي لمدينة الملك سعود الطبية بتغريدة على "تويتر" أن الطعام الذي يتناوله الأشخاص يلعب دورًا مهمًا في تقوية المناعة، والتّخلص من الأجسام الغريبة، والخلايا الضارّة، ومكافحة الأمراض الشتويّة.

وإليكم قائمة من الأطعمة التي تساهم في زيادة المناعة:


الأطعمة الغنيّة بفيتامين "ج": السبانخ، والمكسرات، والفلفل الأحمر، والبروكلي، والفاكهة الحمضيّة


الأطعمة الغنيّة بفيتامين "د": الزبادي، ومنتجات الحليب


الأطعمة الغنيّة بالزنك: المكسرات، وحبوب القرع، والسمسم، والفاصولياء، والعدس


الأطعمة الغنيّة بالسيلينيوم: الأسماك والمكسرات


الأسماك الدهنيّة التي تحتوي على دهون صحيّة


الثوم لاحتوائه على مادة الأليسين


البيض، وأثبتت الدّراسات أن بياض البيض يلعب دورًا مهمًا في تحسين مناعة الجسم

 

 

سي ان ان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
هبوط-الدورة-الدموية

10 حالات تسبب هبوط حاد في الدورة الدموية

maxresdefault

فوائد الكستناء .. وهل تتسبب بارتفاع ضغط الدم ؟

متى_يشرب_الطفل_العصير

فوائد واضرار شرب العصائر يومياً للأطفال

2018_1_14_16_26_40_424

طبيب يحدد الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالسكتة القلبية

Frostbitten_hands

طرق منزلية لعلاج تورم الأصابع في الشتاء

WhatsApp Image 2023-01-18 at 10.02.21

البقع البيضاء في اللسان علامة على هذه الحالة المرضية

أخبار متعلقة
istockphoto-1072138814-612x612-1

لتجنب أمراض البرد .. أطعمة ينصح بالابتعاد عنها في الشتاء

2023_1_10_18_32_14_213

3 طرق لحرق السعرات الحرارية الناتجة عن تناول السكر

2023_1_10_23_6_40_567

بعوض الشتاء.. الأمراض التي قد يسببها وطرق لتجنب لدغاته المزعجة

2019_7_19_11_56_19_752

هل اللب الأبيض بدون ملح يقلل الضغط؟

ط

تحذير من سرطان يمكن أن يخفي نفسه على أنه التهاب في الحلق

tbl_articles_article_26257_5107d4865a-7863-456e-9bfa-1263012ff87f

خمس نصائح بسيطة من الخبراء للتخفيف من نزلات البرد هذا الشتاء