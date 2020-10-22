طرق بسيطة لتجنب مرض في أصابع اليد بسبب الهواتف الذكية!

الوكيل الاخباري - مع انتشار الهواتف الذكية، أصبح الأطباء يحذرون إلى مشكلة تنتج عن المبالغة في استخدام الهواتف حيث وجد الاطباء أن هذا يسبّب الشعور بألم في المفاصل وفي عظام الأصابع، وأطلقوا على هذه المشكلة تسمية "إبهام الهاتف الذكي" أو "التهاب الوتر الكلسي" الذي يعني التهاب مفاصل هذا الإصبع بفعل الكتابة المتكرّرة على لوحة الهاتف.

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حيث تبدأ المشكلة بحسب الأطباء بالشعور بألم طفيف بين الحين والآخر، ومن الممكن أن يتطور الأمر ليصل إلى حدوث تجمّد جزئي مفاجئ أو ضمور في عضلة المنطقة المصابة.

وينصح مستخدمي الهواتف الذكية بالحرص على حماية أصابعهم من هذه المشكلة وذلك باتباع بعض الخطوات منها:

- عدم استخدام الإصبع نفسه لوقت طويل أثناء الكتابة والحصول على قسط من الراحلة لحماية الأصابع من الضرر.

- استخدام المسجّل الصوتي بدلاً من الكتابة أثناء التواصل مع الآخرين، وخصوصاً عبر تطبيقات مثل "واتساب" و"ماسنجر".

- القيام ببعض التمارين التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على سلامة المفاصل وعضلات اليد عموماً.

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