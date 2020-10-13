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الثلاثاء، 13-10-2020 09:56 ص

هل تسبب طقطقة الأصابع مشاكل صحية؟

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الوكيل الاخباري - يقوم الكثيرمن الأشخاص بطقطقة أصابع أيديهم بين الحين والآخر. وفي هذه الحالة يتم سماع صوت فرقعة يصدر عن الغاز الموجود في سائل المفاصل. ويتساءل هؤلاء عن مدى خطورة هذا على الصحة خصوصاً أن الكثير من الاهل حول العالم يرددون على مسامع أولادهم نصيحة تفيد بوجوب الامتناع عن ذلك لأنه يمكن أن يسبب هشاشة العظام أو التهاب المفاصل . فأين الحقيقة؟

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في هذا السياق تشير الدراسات الحديثة إلى أن لا صحة لهذا الاعتقاد. وهو ما أكده الطبيب الأميركي دونالد أونغر الذي أشار إلى أنه عانى في طفولته من تأنيب والدته بسبب اتباعه هذه العادة.

ولهذا اجرى اختباراً على نفسه وقام بطقطقة أصابع يده اليسرى فقط لمدة 60 عاماً مرتين يومياً. وتبين له بعد هذه التجربة طويلة الامد وبعد وصوله إلى رقم 300 ألف طقطقة أن لا فرق في الحالة الصحية بين يديه. وهذا ما يعني أن هذه العملية لا تسبب أي مشكلة وينفي اعتقاداً ساد لسنوات طويلة وأفاد بالعكس.

 

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