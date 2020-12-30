طرق بسيطة لتخفيف الرغبة في تناول السكر

الوكيل الاخباري - من أجل تعديل مستوى السكر في الدم لا بد من تخفيف الرغبة في تناوله. وفي هذه الحالة من المهم اتباع نظام غذائي صحي لا يحتوي على الكثير منه. كذلك من الممكن اللجوء إلى بعض الحيل السهلة التي تكبح الرغبة في تناول المأكولات الحلوة.

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وفي هذه الحالة من المفيد جداً شرب الماء على ألا تقل كميته عن ليتر ونصف إلى ليترين أو 8 أكواب يومياً. فالماء يعتبر عنصراً حيوياً جداً ومن العناصر الضرورية التي يحتاج إليها الجسم لأداء وظائفه المختلفة. كما أنه يحد من الحاجة إلى تناول السكر.



فبحسب الخبراء تظهر الحاجة إلى تناول الأطعمة الحلوة عندما يكون الجسم جافاً . ولهذا من الأفضل في هذه الحالة الإسراع في شرب كوب من الماء بدلاً من أكل قطعة من الحلوى.



كذلك من المفيد تغيير بعض العادات الحياتية التي تساعد على التخلي عن تناول الحلويات بشكل تدريجي. ومن ابرز الخطوات التي يمكن القيام بها هي عدم شراء كميات كبيرة منها قبل الامتناع عن هذا بشكل شبه تام.





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