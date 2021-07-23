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الجمعة، 23-07-2021 12:12 م

طرق بسيطة للتخلص من الحموضة المعوية

طرق-بسيطة-للتخلص-من-حرقة-المعدة-2


الوكيل الاخباري - غالبا ما يكون سوء التغذية سببا رئيسيا للحموضة المعوية الدائمة، بالإضافة لعدد من الأسباب التي قد تكون مسببة لها لكن بدرجة أقل.

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كشفت خبيرة التغذية الأمريكية، فيكي بيترسن، عن عدد من العوامل التي تتسبب بالحموضة المعوية الدائمة، مقدمة في الوقت ذاته عددا من النصائح للقضاء عليها.


وقالت بيترنس، بأن زيادة الوزن والنظام الغذائي الغني بالدهون بالإضافة للتدخين والتوتر تؤدي لحرقة المعدة كما ويمكن أن يؤدي الأرق لذلك، لذلك ينصح بتناول وجبة طعام خفيفة قبل النوم. يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الكافيين في الجسم أيضا إلى الشعور بحرقة المعدة. يمكن أن تظهر الحموضة المعوية في حالة حدوث فتق المريء.


وعددت بيترسن، ثلاثة طرق فاعلة بحسب رأيها للقضاء على الحموضة في فترتها الأولى، وتمثلت بالإستهلاك البطيء للطعام والمضغ الجيد له، وعدم الذهاب للفراش بعد الأكل، وممارسة الرياضة على معدة فارغة.


وأضافت قائلة "الإفراط في ملء المعدة يمكن أن يسبب التقلصات والحموضة المعوية. حاول أن تأكل ببطء أكثر وقضاء المزيد من الوقت في المضغ. بعد الأكل ابق واقفا، فإذا استلقيت، فقد يتداخل ذلك مع الحركة الفعالة لمحتويات المعدة في الأمعاء".


وأضافت بيترسن، أنه بعد تناول الطعام، عليك الانتظار نصف ساعة إلى ساعة قبل بدء ممارسة الرياضة. وأكدت أن هذه القاعدة لا تنطبق على حالات النشاط البدني منخفض الشدة على سبيل المثال، المشي.

 

سبوتنيك

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