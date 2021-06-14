طرق تخفيف حدة أعراض التسنين عند الأطفال

الوكيل الإخباري - يشير التسنين إلى الفترة التي تبدأ فيها أسنان الطفل الأولى (والتي تسمى أيضا أسنان الحليب أو الأسنان اللبنية) في الظهور في الفم.

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عند حدوث التسنين لدى الرضع يمكن أن تظهر الأعراض التالية:

1 - زيادة العصبية.

2 - وضع الحاجيات في الفم وعضها.

3 - زيادة في إفراز اللعاب أو إنتاج اللعاب.

4 - فقدان الشهية أو الانتقائية الغذائية.

5 - لثة حساسة ومتورمة.

6 - طفح على الخدين أو احمرار في منطقة الخدين المجاورة للثة حيث يوجد الألم.

7 - عدم الهدوء.

8 - شد الأذنين، والذي قد يكون علامة على أعراض التسنين عند الأطفال أو بدلا من ذلك قد يشير إلى وجود التهاب في الأذنين (عندما يحدث ذلك، يجب تعيين موعد لدى طبيب الاطفال).

9-التسنين لدى الأطفال يكون مصحوبا بالحمى، القيء أو الإسهال. إذا أظهر طفلكم هذه الاعراض، استشيروا الطبيب.

طرق تخفيف حدة أعراض التسنين :

1 - لتخفيف الألم، افركوا لثة الطفل بواسطة إصبع نظيفة أو بواسطة الجزء الخلفي من ملعقة صغيرة وباردة.

2 - دعوا الطفل يمضغ حلقة مضغ باردة (ولكن ليست مجمدة)، حلقة المضغ المجمدة قد تسبب الضرر للثلة.

3 - حاولوا استخدام مرهم مخدر يباع من دون وصفة طبية، استشيروا الطبيب حول المراهم التي يمكن أن تكون مناسبة لذلك.

4 - اسمحوا لطفلكم بمص قطعة قماش (نظيفة) رطبة وباردة.

المصدر - ويب طب









