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الإثنين، 14-06-2021 03:14 م

طرق تخفيف حدة أعراض التسنين عند الأطفال

أعراض-التسنين-عند-الرضع


الوكيل الإخباري - يشير التسنين إلى الفترة التي تبدأ فيها أسنان الطفل الأولى (والتي تسمى أيضا أسنان الحليب أو الأسنان اللبنية) في الظهور في الفم.

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عند حدوث التسنين لدى الرضع يمكن أن تظهر الأعراض التالية:

 

1 - زيادة العصبية.
2 - وضع الحاجيات في الفم وعضها.
3 - زيادة في إفراز اللعاب أو إنتاج اللعاب.
4 - فقدان الشهية أو الانتقائية الغذائية.
5 - لثة حساسة ومتورمة.
6 - طفح على الخدين أو احمرار في منطقة الخدين المجاورة للثة حيث يوجد الألم.
7 - عدم الهدوء.
8 - شد الأذنين، والذي قد يكون علامة على أعراض التسنين عند الأطفال أو بدلا من ذلك قد يشير إلى وجود التهاب في الأذنين (عندما يحدث ذلك، يجب تعيين موعد لدى طبيب الاطفال).
9-التسنين لدى الأطفال يكون مصحوبا بالحمى، القيء أو الإسهال. إذا أظهر طفلكم هذه الاعراض، استشيروا الطبيب.

 

طرق تخفيف حدة أعراض التسنين : 

 

1 - لتخفيف الألم، افركوا لثة الطفل بواسطة إصبع نظيفة أو بواسطة الجزء الخلفي من ملعقة صغيرة وباردة.
2 - دعوا الطفل يمضغ حلقة مضغ باردة (ولكن ليست مجمدة)، حلقة المضغ المجمدة قد تسبب الضرر للثلة.
3 - حاولوا استخدام مرهم مخدر يباع من دون وصفة طبية، استشيروا الطبيب حول المراهم التي يمكن أن تكون مناسبة لذلك.
4 - اسمحوا لطفلكم بمص قطعة قماش (نظيفة) رطبة وباردة.

 

المصدر - ويب طب 

 

 




 




 

 


 

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