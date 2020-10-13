طرق فعالة لإزالة الطعام العالق في الحلق .. تعرف عليها

الوكيل الإخباري _ يعد بلع الطعام من اكثير العمليات المعقدة في جسم الإنسان، حيث يستخدم فيها 50 زوجا من العضلات والعديد من الأعصاب.

اضافة اعلان



ويعد توقف الطعام في الحلق أو القصبة الهوائية أو المريء، من اكثر الامور المزعجة التي يعاني منها الكثير من الاشخاص اثناء ابتلاعهم الطعام ، لذا تعرف على ابرز الطرق لإزالة الطعام العالق في الحلق :

– يعتبر الضرب 5 مرات على الظهر ومثلها على البطن وسيلة مساعدة لإزالة الانسداد في الحلق، وإذا كنت بمفردك يمكنك الضغط على البطن فقط.





– تناول أي مشروب غازي، حيث تؤكد الأبحاث أن هذه الطريقة البسيطة يمكن أن تساعد في تفتيت الطعام وإزالة الانسداد.



– يمكن تناول بضع رشفات كبيرة من الماء، لإزالة الطعام العالق في المريء.





– تناول قطعة من الموز، حيث يمكن أن تساعد بعض الأطعمة في دفع الطعام الباقي إلى أسفل المريء، وإذا كان لا يوجد موز في المنزل، اغمس قطعة من الخبز في الماء أو الحليب، وتناول لقيمات صغيرة.





– شرب خليط صودا الخبز أو بيكربونات الصوديوم بالماء. يساعد هذا المحلول في تفتيت الطعام العالق في الحلق.





– تناول ملعقة كبيرة من الزبدة، حيث تساعد في ترطيب بطانة المريء والسماح للطعام العالق بالانزلاق بسهولة إلى المعدة.



المصدر : إرم نيوز

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



