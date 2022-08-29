الوكيل الإخباري - من الصعب تحديد سبب بكاء الرضيع خاصة بعد الرضاعة وتغيير الحفاض، وعادة ما يُنسب سبب هذا البكاء لشعور الطفل بالمغص والغازات، ما يضع الأم في حيرة حول كيفية التعامل مع هذه المشكلة، وما يجب أن تفعله حتى يشعر رضيعها بالراحة.

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طرق لعلاج المغص عند حديثي الولادة

1- دلكي ظهر رضيعك وبطنه، فتدليكه والتربيت عليه برفق، يساعده في التخلص من التقلصات والمغص.

2- حركي ساقي طفلك بالتبادل كبدال الدراجة، فهذا التمرين يخفف وجعه ويريح بطنه.

3- حمميه بماء دافئ، حتى يسترخي ويشعر بتحسن.

4- ساعدي طفلك على التجشؤ بعد الرضاعة، فهو يقلل من إصابته بالمغص والغازات.

5- تجنبي تناول بعض الأطعمة، مثل: الثوم والبصل والتوابل، إذا كنتِ ترضعين طفلكِ طبيعيًّا.

6- استخدمي وضعًا صحيحًا للرضاعة، حتى لا يبتلع الرضيع كميات كبيرة من الهواء، مما يزيد الأمر سوءًا.



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