طرق منزلية بسيطة لعلاج الحروق بشكل فوري

الوكيل الاخباري - يتعرض الكثير منّا للحروق بين الحين والآخر لأسباب مختلفة وعادة ما يتم اللجوء إلى العلاجات الطبية من أجل الحدّ من أعراض ذلك ومن تأثيره على مظهر البشرة.

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فهنالك طرقاً منزلية طبيعية يمكن الاعتماد عليها أيضاً من أجل إيجاد حل لهذه المشكلة ومنها استخدام وصفة الطماطم.



حيث هذا النوع من الخضروات يحتوي على نسبة مرتفعة من مضادات الأكسدة التي تساعد على شفاء الجلد بسرعة، كما أنه يمكن أن يحد من الشعور بالألم.

ومن أجل استخدامه يتم وضع قطع منه على أماكن الحروق لمدة 20 دقيقة قبل الغسل جيداً بالماء.



ومن الطرق الفعالة أيضاً استخدام الشاي الاسود، فهو يعمل على امتصاص حرارة الحرق بفضل احتوائه على حمض التانيك.



وللاستفادة منه يجب وضع 3 أكياس من الشاي في كوب يحتوي على الماء البارد ثم تطبيقها على المناطق المصابة لمدة لا تقل عن 15 دقيقة، وهكذا سيلاحظ تراجع علامات تهيج الجلد والألم، وتعتبر هذه الحلول مؤقتة فبعد هذا من الضروري اللجوء إلى الطبيب.

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