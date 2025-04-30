لا تتبرع بالدم في هذه الحالات – تعرّف على الأسباب

يُعد التبرع بالدم وسيلة فعّالة لتنشيط نخاع العظم، مما يساعد الجسم على إنتاج المزيد من خلايا الدم، وخاصة الهيموجلوبين، الذي يلعب دورًا مهمًا في الوقاية من الأنيميا.
وتوجد شروط صحية أساسية يجب توافرها قبل التبرع، مثل:
توازن مستويات الهيموجلوبين.
خلو المتبرع من فيروسات مثل فيروس C وB والإيدز.
ويُعد الاعتقاد الشائع بأن التبرع بالدم يؤدي إلى الإصابة بالأنيميا غير صحيح، إذ يساهم التبرع المنتظم في تعزيز قدرة نخاع العظم على إنتاج الدم بشكل أفضل.
ولا يوجد مانع من التبرع بالدم مرتين سنويًا للأشخاص الأصحاء .
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