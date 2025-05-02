الملك يبدأ جولة خارجية تشمل ألبانيا ومونتينيغرو والولايات المتحدة

الوكيل الإخباري- غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، الجمعة، في زيارات تشمل ألبانيا ومونتينيغرو (الجبل الأسود)، والولايات المتحدة.

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ويعقد جلالته في العاصمة الألبانية تيرانا لقاءين مع الرئيس الألباني ورئيس الوزراء.



وفي المحطة الثانية من الزيارة يلتقي جلالة الملك مع رئيس مونتينيغرو.



كما يلتقي جلالته في واشنطن مسؤولين في الإدارة الأميركية، وعددا من لجان مجلسي الشيوخ والنواب في الكونغرس.



وفي ولاية تكساس، يجتمع جلالة الملك برؤساء وممثلي شركات في الولاية.