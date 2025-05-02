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الملك يبدأ جولة خارجية تشمل ألبانيا ومونتينيغرو والولايات المتحدة

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جلالة الملك عبدالله الثاني
 
الجمعة، 02-05-2025 10:47 ص

الوكيل الإخباري-  غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، الجمعة، في زيارات تشمل ألبانيا ومونتينيغرو (الجبل الأسود)، والولايات المتحدة.

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ويعقد جلالته في العاصمة الألبانية تيرانا لقاءين مع الرئيس الألباني ورئيس الوزراء.


وفي المحطة الثانية من الزيارة يلتقي جلالة الملك مع رئيس مونتينيغرو.


كما يلتقي جلالته في واشنطن مسؤولين في الإدارة الأميركية، وعددا من لجان مجلسي الشيوخ والنواب في الكونغرس.


وفي ولاية تكساس، يجتمع جلالة الملك برؤساء وممثلي شركات في الولاية.


وأدى سمو الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.

 
gnews

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