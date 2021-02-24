طريقة بسيطة للتخلص من نوبات الهلع

الوكيل الاخباري - عرض أحد البرامج التي تُبثّ عبر أثير إذاعة الراديو الأميركي DC101 حيلة بسيطة جداً يمكن أن تساعد على التخلص من تأثير نوبات الهلع التي يعاني منها الكثير من الأشخاص حول العالم بطريقة طبيعية وفي مدة قصيرة جداً.

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وابتكر هذه الحيلة عبر تطبيق "تيك توك" رجل يطلق على نفسه اسم "إيريكي ب. زنك". ونصح متابعيه باللجوء إلى حيلة الليمون. وأشار إلى أنه يجب في هذه الحالة تقشير الليمونة وقضم القليل منها. فهذا يساعد برأيه على تشتيت الذهن عن الحالة المزعجة. كما أن الطعم الحاد لليمون يحول الحواس في اتجاه آخر. ورأى أن هذه الحركة تتطلب عمل حواس اللمس والذوق والشم، ويمكنها أن تضع حداً لشعور الهلع المزعج.



وأشارت خبيرة علم النفس والأعصاب سيلين برودار إلى أن نوبات الهلع تترافق مع تسارع في نبضات القلب، الشعور بقرب الموت، الرجفة، عدم القدرة على التنفس بشكل صحيح، الغثيان وأعراض جسدية أخرى. كما قد يترافق هذا مع الحكة والتوتر الشديد. ومن الممكن أن ترتبط هذه الحالة أيضاً بالنقص في بعض المغذيات.



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