طريقة بسيطة وفورية لخفض ضغط الدم من المنزل

الوكيل الإخباري- لا شكَّ أنّ ارتفاع ضغط الدم يسبب العديد من المشاكل الصحية، وبالتالي فإنّ تناول الأدوية لخفضه أمر لا مفر منه إذا ما أردنا الاعتناء بصحتنا، وفي الوقت ذاته، فإن دراسة حديثة كشفت إمكانية خفض ضغط الدم بسرعة في المنزل من خلال تمارين خاصة.

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عندما يتعلق الأمر بخفض ضغط الدم بسرعة في المنزل، فقد أظهرت الدراسات عادةً أن التمارين الهوائية هي الأفضل، لكن الآن، تشير الأبحاث الجديدة إلى أن نوعاً آخر من النشاط البدني يستحق تضمينه كأداة فعالة للوقاية من ارتفاع ضغط الدم وعلاجه في حال صعوده.



وأظهرت دراسة كبيرة نُشرت في المجلة البريطانية للطب الرياضي أن التمارين التي تشغل العضلات دون حركة، مثل القرفصاء على الحائط والألواح الخشبية، قد تكون أفضل لخفض ضغط الدم.



ويُعرف هذا النوع من التدريب باسم التمارين المتساوية أو الثابتة، وفقاً لمركز Mayo Clinic الطبي الأمريكي، إذ تكون العضلات في هذا النوع من التمارين متساوية القياس، وبالتالي فإنها لا تنقبض ولا تتسبب في تحرك المفاصل، الأمر الذي يسهّل من استقرار الجسم.



ويمكن القيام بالتمارين المتساوية من خلال الاستعانة ببعض الأوزان، أو من دونها تماماً فقط من خلال الاعتماد على وزن الجسم.



من جهته قال الطبيب جيمي أودريسكول، وهو مؤلف مشارك في الدراسة ومتخصص في أمراض القلب والأوعية الدموية في كلية علم النفس وعلوم الحياة بجامعة كانتربري كريست تشيرش في إنجلترا: "بشكل عام، يعد التدريب على التمارين المتساوية الأسلوب الأكثر فاعلية في خفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي".



عربي بوست