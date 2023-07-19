الأربعاء 19-07-2023
الوكيل الاخباري

العراق يوضح بشأن تراجع صادرات النفط إلى الأردن

الصفدي يهنئ جلالة الملك وولي العهد بحلول العام الهجري

خطة في المناطق الساخنة بعد تجدد حرائق بين جرش وعجلون

السيطرة الأولية على حريق غابات وادي الشام بين عجلون وجرش

توقيف صاحب محل في الرمثا يستخدم أحشاء الحيوانات بصناعة النقانق

الأردن مرشح لاستضافة بطولة العالم للمصارعة

نصيحة للمصريين بعدم الخروج للشارع .. لهذا السبب !

المجلس التمريضي يعقد الامتحان النصفي للرعاية الصحية الأولية

مدير الامن يقدم واجب العزاء بالرقيب موسى المصري

الأردن يعزي الجزائر بضحايا حادث السير المروع

الأربعاء، 19-07-2023 09:19 ص

دراسة : تركيبة متفردة للمناعة في حليب كل أم

4-19


الوكيل الإخباري- قالت دراسة جديدة في جامعة بيتسبرغ إن حليب الأم يحتوي على مجموعة فريدة من الأجسام المناعية المضادة تظل مستقرة بشكل مدهش طوال فترة الرضاعة، وعبر حالات الحمل المتعددة.

وقال الدكتور تيموثي هاند الباحث الرئيسي: "وجدنا أن لكل أم ملامح مختلفة في الأجسام المضادة، لكن الأجسام المضادة من نفس الأم تظل متشابهة بمرور الوقت، على مدى أشهر".

اضافة اعلان


ونظراً لأن مناعة الطفل المبكرة يتم توجيهها من خلال الأجسام المضادة الموجودة في حليب الثدي، فإن البحث الجديد يوفر نظرة ثاقبة حول سبب اختلاف الحماية من العدوى المختلفة بين الأطفال.


ووفق "مديكال إكسبريس"، إذا كانت أم الطفل تفتقر إلى أجسام مضادة معينة، مثل تلك التي تتصدى لالتهاب الأمعاء والقولون، فلن يحصل الطفل على هذه المناعة ابداً، وهو ما يفسر إصابة بعض الأطفال بالمرض دون الآخرين.


وقبل أن ينضج جهاز المناعة لدى الطفل، تتم حمايته من البكتيريا الضارة عن طريق الأجسام المضادة المنقولة عبر مشيمة الأم وعبر حليب الرضاعة الطبيعية. وترتبط هذه الأجسام المضادة بالبكتيريا الموجودة في الأمعاء، وتمنعها من غزو الأمراض.


ومن المعروف أنه خلال فترة الرضاعة الطبيعية، يتغير حليب الأم من اللبأ عالي التركيز الغني بالبروتين إلى حليب ناضج. وقد سعت الدراسة لمعرفة ما إذا كانت تركيبة الأجسام المضادة تتغير أيضاً.



ووجد هاند وفريقه "أن الأجسام المناعية المضادة لم تكن فقط متشابهة طوال فترة الرضاعة، بل كانت أيضاً ثابتة بشكل ملحوظ لدى الأم من حمل لآخر".

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2023719172727578EF

الإمساك المزمن يرتبط بارتفاع احتمال الخرف

d4cd97ce-4b62-4ea9-91b2-f5737f78633b

دراسة حديثة : سلوك صباحي يحد من مخاطر السكري

2023719171413472EE

دراسة : هذا التصرف يعرضك لحصوات الكلى في الصيف !

222222

15 دقيقة تكفي لطرد انفعالاتك السلبية.. اعرف أكثر عن "التأمل الواعي"

medium_2023-07-18-90fffff846

نصائح مهمة لإبقاء الجسم على حرارته الطبيعية في ظل ارتفاع درجات الحرارة

1

خطأ قد يسبب الموت المفاجئ.. احذره عند وضع طفلك بالسرير

أخبار متعلقة
202378175351504HK

هل يمكن علاج التهابات المفاصل بالتوابل والأعشاب؟

20237805437427L

دراسة : تلوث الهواء يهدد الصحة النفسية

64a6755e423604365875e3da

تحديد خمسة أنواع من السرطان ترتبط بالسمنة

ا

عدم غسل الأسنان في هذا الوقت يعرض قلبك للخطر

2130611

دراسة: مشكلات طفولتك تعجل بشيخوختك

20237418310352UO

دراسة : النشاط البدني يحسن جودة الحياة بعد الـ 60