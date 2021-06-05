طريقة طبيعية للقضاء على التوتر والأرق بزمن قياسي

الوكيل الإخباري - كشف إنغو فروبوزه، الأستاذ في الجامعة الألمانية للرياضة في كولونيا، عن طريقة بسيطة وطبيعية يمكن من خلالها مكافحة نوبات التوتر وحالات التوتر المزمن خلال ثوان معدودة.

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يمكن مكافحة التوتر من خلال مزيد من الانتباه لعملية التنفس، مشيراً إلى أن الحجاب الحاجز، وهو العضلة الرئيسة للتنفس، يعمل مع العضلات الواقعة بين الضلوع وعضلات الجهاز التنفسي الإضافية، بلا كلل، لكن لا ينتبه إليه كثيرون.

ولفت فروبوزه إلى أن التنفس الواعي يلعب دوراً مهماً في اليوغا وتمارين البيلاتيز والتأمل، حيث أن الخلايا العصبية المسؤولة عن التنفس متصلة بشكل وثيق بمناطق المخ المسؤولة عن مستويات الشد العصبي لدى الإنسان.

ونصح فروبوزه عند الوقوع في موقف متوتر، بملاحظة كيف يصبح تنفسك أسرع، حيث يؤثر الشد العصبي على التنفس، وعندما ينتبه المرء ذلك، يمكن تغيير الوضع، كما ينصح بالتنفس البطيء أو العميق، وبهذه التقنية يؤمر الجهاز العصبي بالاسترخاء، وفق فروبوزه.

يمكن ذلك عن طريق أخذ شهيق ببطء وعمق بالأنف على مدار 4 ثوان، حتى تشعر أن الهواء ملأ الرئتين بالكامل، وأنه يتحرك إلى البطن. إحبس النفس لـ 4 ثوان أخرى ببطء.



ازفر من الفم، ببطء وعلى مدار أربع ثوان أخرى، ليخرج الهواء بالكامل من الرئتين والبطن. كن واعياً بالهواء الذي يخرج من الرئتين. إحبس انفاسك لأربع ثوان أخرى ببطء قبل تكرار العملية.