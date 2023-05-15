طريقة ناجعة لحماية الظهر والعين عند العمل من المنزلي

الوكيل الإخباري- أوصت الرابطة الألمانية لصناعة الأثاث، الذين يعملون من المنزل، بإعداد المكتب المنزلي ليحافظ على صحة الظهر والعين.



وأوضحت أنه يمكن استخدام مكتب قابل لضبط الارتفاع ومقعد ذي مسند ظهر متحرك وعجلات، مع مراعاة وضعية جلوس قائمة، وتغيير الجلوس وممارسة تمارين الإطالة من حين إلى آخر، لتجنب الشد العضلي وآلام الظهر.

اضافة اعلان



ومن المهم أيضاً أن تستقر القدمان على الأرض مع انثناء الركبة بزاوية 90 درجة، وأن تكون الزاوية بين الجزء العلوي من الجسم والفخذ 90 درجة.



ولحماية العين من الإرهاق، يجب الابتعاد عن الشاشة بين 50 و70 سم، وأن يكون لون سطح المكتب فاتحاً ومطفأ في الوقت ذاته، للحد من التباين اللوني وانعكاس اللمعان في مجال الرؤية.

24