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الأحد، 07-05-2023 04:07 م

الصحة تكشف مسببات مرض الربو

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الوكيل الإخباري- كشفت مديرية التوعية والتثقيف بوزارة الصحة مسببات مرض الربو وطرق التعامل معه والوقاية منه.اضافة اعلان


وقالت في منشور لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن مسببات الربو ليست جميعها تحسسية إذ يوجد أنواع أخرى من الربو تنتج عن مسببات مختلفة.

وأضافت في بعض الحالات يمكن أن يحدث الربو بسبب العدوى، أو التعرض للهواء البارد، وربما يحدث نتيجة الإصابة بداء الارتجاع المعدي المريئي أو بسبب الضغوط العصبية.

وبيّنت أن الربو هو مرض مزمن يصيب الرئة و يسبب التهاب وتضخم الشعب الهوائية وضيق في الممرات الهوائية، والذي يؤدي إلى سعال وضيق في التنفس.

كما دعت الأشخاص إلى إجراء اختبار يوضح مدى التحكم بالربو  : انقر هنا

 




 

 


 

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