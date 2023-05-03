موجودة في المنزل.. أشياء تضر صحة قلبك

الوكيل الإخباري- قال الدكتور أمير خان البريطاني، أخصائي الطب التجديدي، إن عيدان البخور ومعطرات الهواء وغيرها من نفس النوع يمكن أن تحدث تأثيرات سلبية على صحة القلب والرئتين.

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حدد خان، 8 أشياء منزلية تؤثر سلبًا على الحالة الصحية للقلب والرئتين، وتشمل هذه الأشياء البخور ومعطرات الهواء ومزيلات العرق والهباء الجوي وبخاخات الشعر ومساحيق التنظيف ومزيلات الدهون في المطبخ والحمام.



وأشار إلى أن هذه المستحضرات تحتوي على مواد عضوية طيارة تهيج الجهاز التنفسي، وبالتالي يمكن أن تسبب الغثيان والدوار وتلف الأعصاب وأعضاء الجسم الأخرى.



وأكد على ضرورة وجود أكبر عدد ممكن من النباتات في غرف المنزل، التي تعمل على تنقية الهواء وإراحة العيون، ومن الضروري تهوية المنزل بصورة دورية وجيدة.



الكونسلتو الطبي

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