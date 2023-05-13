السبت 13-05-2023
الوكيل الاخباري

ضبط سائق مركبة شحن على طريق شويعر يدخن الارجيلة أثناء المسير - صور

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب أنزور بحادث سير في وادي رم-فيديو

اختتام معسكر المهارات والفنون الكشفية في عجلون

التعامل مع 1031 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك غداً - أسماء

13996 شكوى تلقتها وزارة العمل خلال عام 2022

مجلس محافظة الزرقاء يسدد ديونا حكومية بقيمة مليون دينار

شاهد.. الملكة تنشر لأول مرة صور من تخرج الأميرة سلمى

بيان حول انتهاء عقود المعلمين في التعليم الخاص

اعتداء على برج ضغط عالي بوادي القطار في لواء ماركا - صور

السبت، 13-05-2023 11:22 ص

طعم غريب.. 5 مذاقات في الفم تشير إلى مشاكل صحية متعددة

2020_6_19_21_25_14_576


الوكيل الإخباري- عادة ما يكون هناك طعم غريب في الفم بعد تناول أي أطعمة قوية مثل الثوم والبصل، في أوقات أخرى  قد يكون سوء نظافة الفم أو مشاكل صحة الأسنان هي المسؤولة عن رائحة الفم الكريهة والمذاق السيئ.

اضافة اعلان


ومع ذلك ، هل تعلم أن هناك أنواعًا متعددة من الأذواق في الفم، وقد يكون الشعور بها فجأة وبشكل ملحوظ علامة على وجود مرض كامن، في الواقع يمكن أن تساهم الأمراض المختلفة في أنواع مختلفة من الأذواق في فمك، بدلاً من تجاهلها ، من الأفضل استشارة طبيبك لمعرفة السبب الجذري وراء هذا التغيير.

فيما يلي خمس مذاقات قد تشير إلى وجود خطأ ما في صحتك ، وفقًا لخبراء الصحة


- طعم مر
يمكن أن تتسبب العديد من المشكلات الصحية في الشعور بطعم مر في الفم، وتشمل هذه مشاكل الكبد أو المرارة والارتجاع المعدي المريئي (مرض الارتجاع المعدي المريئي)، قد تصاحب الطعم المر أعراضًا أخرى مثل الغثيان والقيء وآلام البطن والتعب، من المهم استشارة طبيبك من أجل التشخيص والعلاج الصحيحين، يعاني بعض الأشخاص أيضًا من طعم مر في أفواههم بسبب التغيرات الهرمونية وسوء صحة الفم واستخدام الأدوية والتوتر.


-طعم معدني
قد يكون الطعم المعدني في الفم ناتجًا عن أمراض اللثة أو العدوى ، أو أي حالة طبية أخرى مثل أمراض الكلى أو أمراض الكبد أو مرض السكري، لدى بعض الأشخاص أيضًا طعم معدني في أفواههم في حالة الإصابة بحرقة المعدة ، وارتجاع الحمض ، وعسر الهضم.


تشمل الأعراض الشائعة التي قد يعاني منها المرء جنبًا إلى جنب مع طعم معدني في فمه انخفاض حاسة التذوق أو الشم وجفاف الفم أو تغيرات في الشهية.


-طعم حلو
إذا كنت تعاني من مرض السكري وكان جسمك يكافح من أجل تنظيم نسبة السكر في الدم ، فإن المستويات المرتفعة من الجلوكوز قد تسبب طعمًا حلوًا في الفم، تشمل الأعراض التي تعاني منها مع هذا المذاق زيادة العطش وكثرة التبول وعدم وضوح الرؤية.


-طعم حامض
عندما يرتد حمض المعدة إلى المريء ، يمكن أن يترك وراءه طعمًا حامضًا وغير سار في الفم، يحدث هذا بسبب ارتداد الحمض أو ارتجاع المريء، يمكن أيضًا أن يكون الذوق الحامض ناتجًا عن مشاكل صحية أخرى مثل نقص التغذية والالتهابات واضطرابات الأعصاب.


-طعم مالح
إذا كنت تعاني من الجفاف ، فقد يحاول جسمك الحفاظ على الماء عن طريق إنتاج كمية أقل من اللعاب ، مما يترك طعمًا مالحًا في فمك، قد يؤدي هذا أيضًا إلى مزيد من الأعراض جنبًا إلى جنب مع الطعم المالح ، مثل جفاف الفم والعطش والتعب وضعف العضلات.

 

 

صدى البلد

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2020_1_15_14_38_49_899

بخلاف السكري .. 4 أمراض قد تسبب جفاف الفم

main_image6117f4f49cf4e-1

لخفض الكوليسترول .. احرص على تناول هذه الفواكه الصيفية !

9e760ee01a3a79dbb4b31eea3fccfbc9

اكل البطيخ مع الجبن .. خبيرة تغذية توصي بهذا الأمر !

20235112212102122A

تطبيق يكشف مبكراً مرض الزهايمر.. بالصوت

image

ماذا يحدث عند نقص الحديد في الجسم؟

202351215291669788

هذه الكمية من الفواكه تُعادل 4 آلاف خطوة يومياً !

أخبار متعلقة
2019_12_10_21_2_8_632

هل هناك علاقة بين القهوة والاصابة بالسرطان ؟

أسباب_رائحة_الفم_الكريهة_عند_الأطفال

بماذا تنذر رائحة الفم الكريهة لدى الأطفال ؟ .. 4 حالات مرضية

44719

الحد من أضرار التبغ.. ارتقاء بالصحة العامة في الأردن

أفضل علاجات منزلية لمرض الربو

الصحة تكشف مسببات مرض الربو

64511ab0423604486a70dfb4

ممارسات شائعة تدمر أسنانك!

2022_11_6_14_13_54_601

موجودة في المنزل.. أشياء تضر صحة قلبك