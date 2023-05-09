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الثلاثاء، 09-05-2023 02:03 م

هل هناك علاقة بين القهوة والاصابة بالسرطان ؟

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الوكيل الإخباري- هل يمكن للمصاب بالسرطان شرب القهوة؟ وهل هناك علاقة بين القهوة والسرطان؟ وما تأثيراتها على الصحة؟

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تقدم جامعة كاليفورنيا "سان فرانسيسكو هيلث" (University of California, San Francisco health) نصائح حول الحمية خلال فترة تلقي علاج السرطان.


وتشير إلى أنه قد ينصح الشخص بالتقليل من المشروبات التي تحتوي على الكافيين -مثل القهوة والشاي- لتقليل خطر الإمساك.


وينصح موقع جامعة كاليفورنيا "سان فرانسيسكو هيلث" بما يلي:
قلل من تناول الكافيين، لأنها قد تحفز الإمساك عن طريق التسبب في فقدان السوائل.


اشرب مشروبا ساخنا خال من الكافيين مثل ماء الليمون في الصباح عند الاستيقاظ.


من جهة أخرى قد ينصحك الطبيب بتجنب الكافيين لأنه يدر البول ويسحب الماء من الخلايا.

هل هناك علاقة بين القهوة والسرطان؟
وفقا لموقع "الأكاديمية الأميركية للتغذية" (Academy of Nutrition and Dietetics) فإنه بالنسبة لمعظم أنواع السرطان، يبدو أن القهوة إما تقلل من خطر الإصابة به، أو ليس لها أي علاقة بخطر الإصابة به على الإطلاق.

حتى في البلدان التي تستهلك كميات كبيرة جدا من القهوة، مثل الدول الإسكندنافية، لا تدعم الأبحاث وجود صلة بين القهوة أو الكافيين وخطر الإصابة بالسرطان.


قد يكون الاستثناء الوحيد هو سرطان الرئة، الذي جاءت نتائج الدراسات متضاربة بشأنه. إذ تظهر بعض الدراسات انخفاضا في خطر الإصابة بسرطان الرئة بين الأشخاص الذين يشربون القهوة بكثرة، بينما تظهر دراسات أخرى عدم وجود أي خطر، أو زيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة عند تناول القهوة بكثرة.


ومع ذلك يعتقد العديد من خبراء الصحة أن القهوة نفسها لا تزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة، بدلا من ذلك، يقع اللوم على السلوكيات الصحية الأخرى بين من يشربون القهوة بكثرة.


على سبيل المثال إذا كان الأشخاص الذين يشربون القهوة بكثرة هم أيضا أكثر عرضة للتدخين، فقد يبدو أن القهوة هي السبب في الإصابة بسرطان الرئة، وفي الواقع فقد يكون التدخين بين الذين يشربون القهوة بكثرة هو المسؤول، وليس القهوة.


خلاصة القول هي أن معظم خبراء الصحة يتفقون على أن القهوة والكافيين لا تزيد من خطر الإصابة بالسرطان، وفي بعض الحالات، قد تقلل من خطره.

لكن لا تنس أن الكافيين يمكن أن تؤثر سلبًا على الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية أخرى. إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، أو تسارع معدل ضربات القلب، أو غيرها من المشكلات المتعلقة بالقلب، فيرجى التحدث مع طبيبك حول مقدار الكافيين الآمن بالنسبة لك.

 

الجزيرة

 




 

 


 

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