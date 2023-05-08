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الإثنين، 08-05-2023 10:03 ص

ظهور دم في البول عرض لمرض في الدم

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الوكيل الإخباري- حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني في مصر ، من ظهور الدم في البول، لأنه عادةً ما يشير إلى الإصابة بالعديد من الأمراض.

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وقال موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، إن البول المدمم قد يكون علامة تحذيرية على الإصابة بمرض نقص الصفائح الدموية.

وأضاف أن البول المدمم يصبح عرضًا مؤكدًا لنقص الصفائح الدموية، إذا كان يعاني المريض أيضًا من نزيف الأنف وظهور دم في البراز.

وأشار أستاذ طب الحالات الحرجة إلى سهولة تشخيص الإصابة بنقص الصفائح الدموية، عن طريق إجراء تحليل صورة الدم الكاملة CBC.


وأوضح أن المعدل الطبيعي للصفائح الدموية يتراوح من 250 ألف إلى 450 ألف صفيحة، مضيفًا: "إذا بلغ عددها في تحليل صورة الدم الكاملة 40 ألف، فهذا دليل على نقصها لدى المريض".



الكونسلتو الطبي

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