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الأربعاء، 20-10-2021 04:22 م

بدانة الطفل ترفع خطر إصابته بالربو

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الوكيل الإخباري-حذرت مؤسسة الرئة الألمانية من أن البدانة ترفع خطر إصابة الأطفال بالربو؛ حيث أثبتت الدراسات الطبية وجود صلة مباشرة بين ارتفاع مؤشر كتلة الجسم وخطر الإصابة بالربو لدى الأطفال.

وأوضحت المؤسسة أن مؤشر كتلة الجسم يكون مرتفعاً إذا كان يزيد على 25، مشيرة إلى أنه مع ارتفاع مؤشر كتلة الجسم ترتفع أيضاً نسبة النسيج الدهني، والذي يُكثّف من عمليات الالتهاب داخل الجسم ويزيد من الحمل الواقع على الشعب الهوائية، وبالتالي يرتفع خطر الإصابة بالربو.


وللحيلولة دون حدوث ذلك، شددت المؤسسة على أهمية محاربة البدانة لدى الطفل من خلال تعديل نظامه الغذائي، أي الإكثار من الفواكة والخضروات ومنتجات الحبوب الكاملة والإقلال من الدهون والسكريات والوجبات الجاهزة، مع ممارسة رياضات قوة التحمل باعتدال مثل المشي والجري وركوب الدراجات الهوائية والسباحة.

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