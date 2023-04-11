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الثلاثاء، 11-04-2023 09:15 ص

عادات تسبب "الكرش" في رمضان

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الوكيل الإخباري-شهر رمضان فرصة مناسبة لفقدان الوزن، ولكن يرتكب بعض الأشخاص عادات خاطئة تؤدي إلى تراكم الدهون في الجسم، مما يتسبب في ظهور الكرش.

في هذا الصدد، قال الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية في مصر ، إن ظهور الكرش في رمضان يرجع سببه إلى تناول بعض الأطعمة والمشروبات بكميات كبيرة.

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وأضاف ناجي أن الحلويات الرمضانية من الأطعمة التي تؤدي إلى زيادة الوزن وظهور الكرش عند الإفراط فيها، لاحتوائها على نسبة عالية من السكريات والدهون المشبعة، فضلًا عن ارتفاع سعراتها الحرارية.


وأكد خبير التغذية أن الأمر ذاته ينطبق على المشروبات الرمضانية، مثل الخشاف والقمر الدين والسوبيا، محذرًا من تناولها بشكل مفرط، لأن السكريات الموجودة بها يقوم الجسم بتخزينها في المناطق ذات العضلات الضعيفة، مثل البطن، على هيئة دهون.


ونقلًا عنه، يجب الاهتمام بممارسة الرياضة في رمضان لمدة لا تقل عن 20 دقيقة يوميًا، لأن قلة الحركة من العادات الخاطئة التي تسبب زيادة الوزن وظهور الكرش.


وأوصى ناجي باستبدال الحلويات الرمضانية بالفواكه الطازجة، مع تناول الخضراوات والبروتينات الخالية من الدهون في وجبتي الإفطار والسحور، وتقليل النشويات قدر الإمكان.

 

الكونسلتو الطبي

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