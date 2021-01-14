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الخميس، 14-01-2021 01:42 م

عادات صحية تخلصك من التوتر المرتبط بالعمل

عادات-للتخلص-من-توتر-العمل (Custom)


الوكيل الاخباري - يعاني حاليا عدد كبير من الناس من التوتر والضغوط المرتبطة بالعمل، خاصة مع تزايد الضغوط الواقعة على الموظفين، بسبب الظروف التي فرضتها عليهم جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

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وكشف تقرير منشور في موقع "سمول بزنس" البريطاني عن أن 71% من أصحاب الأعمال الصغيرة يعانون من ضغوط في مكان العمل خلال العام الماضي 2020.


وأوضح 26% منهم أن الأعمال التجارية والالتزامات الشخصية كانت سببا في تزايد التوتر، فيما أوضح 24% منهم أن أرجعوا هذا التوتر إلى ضغوط الوقت، فيما تحدث 21% منهم إلى أن التوتر يأتي بسبب بقائهم على رأس الإدارة في تلك الأوقات الصعبة.

 

كما كشفت الإحصائية أيضا أن 50% من أصحاب الأعمال التجارية الصغيرة لم يهتموا باستخدام الأدوات والأساليب التي تساعدهم على التخلص من المشاكل العقلية المرتبطة بضغط العمل سواء لهم أو للموظفين التابعين لهم.


وحدد التقرير عدد من العادات الصحية السحرية، التي يمكنها التخلص من التوتر المرتبط بضغوط العمل ، وجاءت تلك العادات على النحو الآتي:


1- الرياضة:
الرياضة يمكنها أن تخلصك من التوتر المرتبط بالعمل بنسبة تصل إلى 50%.


2- النوم:
لو كنت تنام أقل من 5 ساعات يوميا، فأنت معرض بنحو 4 مرات ونصف للإصابة بالتوتر المرتبط بالعمل.


3- الراحة والاستشفاء:
كشفت الإحصاءات الرسمية أن ما بين 66 إلى 82% من العاملين المصابين بالتوتر لا يحصلون على فترات الراحة اللازمة وسط العمل.


4- العلاقات والحياة الاجتماعية:
رصدت واحدة من أكبر وأطول الدراسات العلمية أن حياة البالغين الصحية مرتبطة بصورة كبيرة بحياتهم الاجتماعية وعلاقاتهم.


5- الرجيم:
عدم اتباع نظام غذائي نهائيا أو اتباع رجيم قاس قد يكون له عامل سلبي مؤثر على الصحة الجسمانية والعقلية للشخص، التوازن هو المطلوب.


سبوتنيك

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