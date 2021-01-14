الكشف عن الفرق بين سعال فيروس كورونا وسعال المدخن

الوكيل الاخباري - تسببت أعراض فيروس كورونا في إثارة الكثير من الارتباك والذعر لأنها عامة، ما يكفي لجعلك مقتنعا بأنك مصاب بـ"كوفيد-19".



وغالبا ما يتم الخلط بين سعال المدخن والسعال الذي يعاني منه مصابو فيروس كورونا، ولكن هناك اختلافات كبيرة في هذه الأعراض.



قال ألكسندر كارابينينكو، اختصاصي أمراض الرئة، لـ "سبوتنيك" الاختلاف الرئيسي هو أن سعال المدخن مرتبط بالوقت وعادة ما يحدث في الصباح بعد الاستيقاظ مباشرة، في حين يصاحب مصاب فيروس كورونا السعال طوال اليوم تقريبا بغض النظر عن الوقت.

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يشار إلى أن باحثين في الولايات المتحدة طوروا خوارزمية ذكاء اصطناعي جديدة تستطيع التعرف على الأشخاص المصابين بوباء "كوفيد-19" من خلال صوت السعال الصادر عنهم.



وقالوا إن الفرق المهم في صوت سعال مريض كوفيد الذي لا تظهر عليه الأعراض لا يمكن أن تلتقطه الأذن البشرية.



كما حذر مختصون في الأمراض الصدرية، من الخلط بين الإصابة بفيروس كورونا المستجد والأمراض الموسمية التي تظهر في بداية فصل الربيع مثل الحساسية والربو والتهابات الملتحمة.

سبوتنيك

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