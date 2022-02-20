عادات يومية تساعد على تعزيز الذاكرة

الوكيل الإخباري - ضعف الذاكرة أمر طبيعي يحدث مع تقدم الناس في السن، وفي حين لا يمكن منعه تماماً إلا أن العادات اليومية التالية تساعد على تعزيز الذاكرة ومنع تدهورها؛





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تمارين الكارديو

وجد الباحثون أن تنشيط القلب لمدة 20 -30 دقيقة ثلاث مرات في الأسبوع يعزز الصحة الجسدية والعقلية، لذلك يمكنك ممارسة أي من تمارين الكارديو مثل المشي أو السباحة لتعزيز الذاكرة طويلة المدى.



النشاط الاجتماعي

تعتمد الصحة العاطفية والمعرفية على العلاقات الإنسانية، فالتفاعل البشري هو شكل حيوي من أشكال التمرين العقلي، لذلك يمكنك تعزيز ذاكرتك من خلال تجربة نشاطاً جديداً أو التطوع في جمعية خيرية أو الاشتراك في كورس تعليمي.



النوم

يعتقد العديد من الناس أن حاجة الجسم للنوم تقل مع التقدم في السن، لكن هذا معتقد خاطئ، حيث يقضي الإنسان وقتاً أطول في مراحل النوم الخفيف مع التقدم في السن، لذلك يحتاج إلى مزيد من الراحة، ولتعزيز الذاكرة يجب أن تنامي حوالي 7-9 ساعات على مدار اليوم.



تمرين العقل

يجب عليك تمرين عقلك بمحاولة حل معادلات حسابية أو ألغاز صعبة، حيث يساعد ذلك على دفع عقلك لإنتاج مسالك عصبية جديدة تعزز الذاكرة.

ربط المعلومات الجديدة بالقديمة

عندما تحاولين تذكر معلومة جديدة، يمكنك ربطها بمعلومة تعرفينها من قبل لتثبيتها في الذاكرة.



الطعام الصحي

أفضل طريقة لدعم العقل السليم هي الحفاظ على جسمك في حالة جيدة، ولتعزيز ذاكرتك قللي من تناول السكر والأطعمة المقلية والأطعمة الغنية بالمواد الحافظة غير الصحية واشربي المزيد من الماء.

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