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الثلاثاء، 02-05-2023 11:34 ص

عرضان في الصباح يكشفان الاصابة بسرطان الرئة

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الوكيل الإخباري- كشف خبراء المنظمة البريطانية للبحوث السرطانية أعراضا غير متوقعة للسرطان تظهر عند الاستيقاظ من النوم في الصباح.

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وتشير صحيفة The Sun، إلى أنه وفقا للخبراء، قد يشير التعرق الليلي إلى الإصابة بالسرطان. وإذا استيقظ الشخص من النوم في الصباح وهو متعرق ويعاني من السعال وأحيانا مع الدم، فإن هذا يشير إلى تطور سرطان الرئة.


ووفقا للخبراء، يمكن أن يسخن الجسم بسبب مكافحته الورم، ما يؤدي إلى التعرق الغزير. ويحدث هذا بسبب عدوى شائعة عند الإصابة بسرطان الرئة وانخفاض عدد خلايا الدم البيضاء بسبب العلاج الشعاعي أو الكيميائي.


ويشير الخبراء إلى أنه بالإضافة للتعرق الليلي توجد أعراض أخرى تشير إلى سرطان الرئة من بينها تغير شكل السعال، ضيق التنفس، والألم في الصدر، وأمراض الصدر وفقدان الشهية والتعب المزمن وفقدان الوزن.

 

روسيا اليوم

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