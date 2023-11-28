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الثلاثاء، 28-11-2023 02:27 م

عضلات الفخذ تحمي من جراحة استبدال الركبة

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الوكيل الإخباري - قالت دراسة جديدة استخدمت تحليل الأشعة بواسطة الذكاء الاصطناعي، إن تقوية عضلات الفخذ الرباعية تقلل من خطر الحاجة إلى استبدال الركبة.

وعُرضت نتائج الدراسة اليوم في اجتماع الجمعية الإشعاعية لأمريكا الشمالية المنعقد في شيكاغو، وتوصلت إلى أن العضلات الأقوى ترتبط عموماً بمعدل أقل لاستبدال الركبة بالكامل.

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وتعتبر عضلات الفخذ الرباعية وأوتار الركبة ذات أهمية خاصة، لأنها أهم مجموعتين عضليتين في الركبة.


وبحسب الدراسة التي أجريت في جامعة كاليفورنيا، تقع العضلات الرباعية في الجزء الأمامي من الفخذ، وهي أقوى مجموعة عضلية في الجسم، وضرورية للمشي.


بينما تقع أوتار الركبة في الجزء الخلفي من الفخذ، وهي ضرورية بنفس القدر للنشاط البدني.


وقيّم فريق البحث عضلات الفخذ لدى 134 مشاركاً منهم 67 مريضاً خضعوا لاستبدال كامل الركبة، وكان المشاركون متطابقين في متغيرات العمر والجنس.


وأظهر تحليل الذكاء الاصطناعي لأشعة الرنين المغناطيسي للركبة أن النسبة الأعلى من عضلات الفخذ الرباعية إلى حجم أوتار الركبة كانت مرتبطة بشكل كبير بانخفاض احتمالات استبدال الركبة بالكامل.


كما تم ربط الكميات الكبيرة من أوتار الركبة والعضلة النحيلة (وهي عضلة طويلة ورفيعة في الجزء الداخلي من الفخذ) بانخفاض احتمالات استبدال الركبة.
وقالت النتائج: "تعمل المجموعتان العضليتان كقوى مضادة، والتوازن بينهما يتيح نطاقاً واسعاً من الأنشطة، مع حماية مفصل الركبة".

 

 

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