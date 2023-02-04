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السبت، 04-02-2023 12:34 م

علاج الجيوب الأنفية في المنزل بمكونات طبيعية

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الوكيل الإخباري- يعاني الكثير من الأشخاص من التهابات الجيوب الأنفية، لعدة أسباب والنسبة الأكبر ترجع للإصابة بالفيروسات التي ليس لها علاج، ويظل الأشخاص يسألون عن علاج الجيوب الأنفية في المنزل، دون الحاجة إلى تناول العقاقير الطبية أو المضادات الحيوية.

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تختلف أسباب التهاب الجيوب الأنفية باختلاف المواد المسببة للحساسية، والتلوثات البيئية، وأمراض المناعة الذاتية، وضعف المناعة، وقد تكون بعض الأدوية سببًا أيضًا للإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية.


وفي هذا التقرير نستعرض مجموعة دراسات وأبحاث طبية عن علاج الجيوب الأنفية في المنزل، ولكن تحتاج أيضًا الرجوع إلى الطبيب المعالج لمتابعة الحالة المرضية حتى لايحدث أي نوع من المضاعفات.


أعراض الجيوب الأنفية 


تشمل أعراض التهاب الجيوب الأنفية كالأتي :
1- البرد الشديد.
2- الصداع.
3- انسداد الأنف.
4- احتقان الأنف. 


علاج الجيوب الأنفية في المنزل 
التهاب الجيوب الأنفية المزمن هو حالة التهابية تستمر عادة لأكثر من 3 أشهر، غالبًا ما تصاحب أورام غير سرطانية.


1- استخدم المرطب أو المرذاذ.


2- خذ حمامًا طويلاً أو استنشق البخار من إناء به ماء دافئ لكن ليس شديد السخونة.


3- اشرب الكثير من السوائل سيؤدي ذلك إلى ترقق المخاط، مما قد يساعد في منع انسداد الجيوب الأنفية.

 

4- استخدم بخاخ محلول ملحي للأنف. إنه ماء مالح ليساعد على منع الممرات الأنفية من الجفاف.


5- ضع منشفة مبللة دافئة على وجهك، قد يخفف الانزعاج ويفتح الممرات الأنفية.


6- استلقِ على وسادتين، قد يؤدي إبقاء رأسك مرتفعًا إلى جعل التنفس أكثر راحة.


7- تجنب حمامات السباحة المكلورة يمكن أن تهيج الممرات الأنفية.

 

الاتحاد

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