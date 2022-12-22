علاج انسداد الأذن في المنزل واهم الاعراض ومنتجات الوقاية

الوكيل الإخباري - يبحث الكثير عن علاج انسداد الأذن في المنزل وكيفية التخلص من هذا الشعور المؤلم، في السطور التالية سنتحدث عن

كافة التفاصي التي تخص ألم الأذن، سبب انسدادها والشعوربهذا الألم، طرق علاج الانسداد بالمنزل، متى يتوجب

الذهاب إلى طبيب، فضلاعن عرض مجموعةمن المنتجات من الضروري الحصول عليهاوخاصة لدى أصحاب آلام الأذن المزمنة.

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إليك مجموعة من الأعراض تدل على انسداد الأذن:

انسداد الأذن اليسرى أو اليمنى في المعتاد يكون نتيجة تراكم شمع الأذن، يؤدي إلى بعض الألم مع شعور بعد السمع.



لكن أيضا بالرغم من ذكرنا أنه عرض طبيعي يمكن أن يتعرض إليه الكثير، ولكنه في بعض الأحيان يكون إنذار لمشاكل صحية أخرى ويكون انسداد الأذن عرض من أعراض تلك المشكلات الصحية مثل التهاب الجيوب الأنفية أو الأنفلونزا الموسمية.

من أشهر أعراض انسداد الأذن المفاجئ:



الشعور بالدوار.

سماع طنين في الأذن.

سيلان الأنف.

صعوبة تنظيف الأذن نظرا إلى تصلب مادة الشمع بالأذن.



ورم في العصب السمعي (إذا لم يعالج بشكل صحيح قد يؤدي إلى فقدان السمع).



الشعور بامتلاء أو ضغط في الأذن يقف حاجز يعيقك عن السمع.



هيا بنا نتعرف على أشهر أسباب انسداد الأذن:



ترجع مشكلة انسداد الأذن إلى عدة أسباب اجعلنا نشير إلى أهمها لتعمل على تجنبها:



عدم تنظيف شمع الأذن لفترة طويلة

دخول الماء إلى الأذن على سبيل المثال عند الغطس.

الإصابة ببعض الأمراض مثل الزكام والعصب السمعي.

حدوث تغير في معدل الضغط الجوي عند الطيران على سبيل المثال.



إليك طرق مجربة ومضمونة تخص علاج انسداد الاذن في منزل:



ومن أهم سبل علاج انسداد الاذن في البيت كما وضحنا بالأعلى فإن بنسبة كبيرة تتعدى 70% لا يعد انسداد الأذن عرض خطير يجب الفزع منه، لذا نقدم إليك أكثر من علاج انسداد الأذن بسبب الزكام في المنزل يمكنك الاعتماد عليهم للتخلص من الألم في المنزل.



من أكثر الطرق المجربة والتي يشرحها الجميع هي علاج انسداد الأذن بزيت الزيتون، عن طريق تسخين بعض من زيت الزيتون حتى يصل إلى درجةالدفء ويمكن تحمله، ثم وضعه في الأذن املأ رأسك حتى يسيل الزيت مع الماء المؤدي إلى انسداد الأذن .



التثاؤب بشكل قوي و مستمر حيث تلعب تلك الطريقة دور في ضبط معدل ضغط الهواء.



يمكنك علاج انسداد الأذن بالماء والملح حيث يعد الملح مضاد قوي للبكتيريا ومذيب الشمع، قومي بوضع قطرات من الماء بالملح في أذنك ثم اضغطي عليها برفق ليخرج الماء.



علاج انسداد الأذن بالماء عن طريق الغرغرة وعند تكرار الغرغرة يتم تسليك الأذن.

يمكنك أيضا القيام بخطوات علاج انسدادا لأذن اليسرى عبر النوم عليها و وضع منديل أسفل أذنك، ليعمل المنديل على سحب الماء.



استنشاق البخار عن طريق وضع بعض من زيت اللافندر مع ماء مغلي واستنشاقه.

تمارين انسداد الأذن عليك القيام بها للتخلص من الالم بالبيت:

استنادا على تجربتي مع انسدادالأذن فلايمكن الإجابة عن سؤال يستمر انسداد الأذن؟ فالمدة تترتب على سبب الانسداد إذا كان انسدادبسببماءفيمكنأنيزولآلامكفيغضونساعات، لكنأيضايمكنأنيصللأيام وأسابيع.



يعد أنبوب أو ستاكيهو المسؤول عن انسداد الأذن وعند القيام بتلك التمارين سيتم تسليك هذاالأنبوب والشعور بطقطقة وهذا يرجع إلى دخول الهواء وتسليك الأذن، ومن أشهر التمارين السهل تطبيقها في المنزل :



القيام بالبلع أومضغ اللبان مع التكرار لتعمل على فتح الأنبوب الواصل بين الأذن وعضلات الأنف.



مناورة فالسالفاو هي عبارةعن الضغط على الأنف ومحاولة نفخ الهواء برفق من الأنف، تؤدي تلك الطريقة إلى تسليك الأذن .



متى يجب زيارة الطبيب؟

في حالة فقدان السمع أو استمرار انسداد الأذن لأي ام مع القيام بالطرق السابقة ولم تحدث نتيجة هنا عليك زيارة الطبيب حيث إن طبل ةوقناة الأذن منطقةحساسة للغاية لاتتحمل تجارب، لذا من الضروري التدخل من قبل خبير للتخلص من الشمع المتصلب أو إيجاد المشكلة وعلاجها، أيضا عند الشعور بطنين في الأذن يستمر لأسبوعين فتلك إشارة ليست مطمئنة.



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