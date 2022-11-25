الجمعة 25-11-2022
الوكيل الاخباري

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الجمعة، 25-11-2022 06:41 م

غذاء خارق يحارب السرطان والسكري والزهايمر

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الوكيل الإخباري - في حين يحظى الفطر برواج كبير في الوقت الحالي نظراً لفوائده المذهلة على الصحة، كشفت تقارير صحية أنه سيكون الطعام الخارق في المستقبل.

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كما من المتوقع أن ترتفع مبيعاته وتزداد شعبية المكملات الغذائية والمستخلصات والمشروبات المصنوعة من الفطر، مع ارتفاع الوعي باستخداماته للصحة.


وذكر تقرير من سلسلة متاجر هولاند آند باريت الصحية، أن الفطر يساعد في درء الأمراض الخطيرة، بما في ذلك السرطان والسكري ومرض الزهايمر، وفق ما نشرته صحيفة "ذا صن".

كما جاء في التقرير الذي حدد اتجاهات الصحة للعام المقبل، أن الفطر تصدر القائمة بسبب الشعبية المتزايدة للأنظمة الغذائية النباتية التي تعتبر بديلاً هامًا للحوم.

ويعرف الفطر بأنه مليء بالبروتينات والفيتامينات ويوفر الكثير من العناصر الغذائية المهمة للجسم مثل فيتامين D والمغذيات الدقيقة، التي نادرًا ما يحصل عليها الجسم، دون زيادة السعرات الحرارية أو الدهون أو الصوديوم.


كما بينت دراسات سابقة تأثيره في محاربة الخلايا السرطانية، وخصائصه المضادة للأكسدة وللالتهاب، وهو أيضًا مصدر لفيتامينات B، وتعزيز المناعة.

 

العربية.نت

 




 

 


 

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