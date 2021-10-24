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الأحد، 24-10-2021 02:48 م

علاج فطريات الفم

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الوكيل الإخباري - تنشأ فطريات الفم نتيجة الإصابة بنوعٍ من الفطريات يُسمّى فطر الكانديدا ، وهو نوعٌ من أنواع فطر الخميرة، ويظهر على شكل طفحٍ أبيض داخل الفم، ومن الممكن أن تصيب فطريات الفم أيّ شخص، ولكن هناك فئاتٌ تعد أكثر إصابةً من غيرها؛ مثل الأطفال، وكبار السنّ، وأولئك الذين يعانون من نقص مناعة الجسم.

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وعادةً ما يوجد فطر الكانديدا بكمياتٍ قليلةٍ داخل الفم دون أن يسبب أي نوعٍ من الأذى، ولكن في حال نموه بشكلٍ كبيرٍ داخل الفم فإنه يتسبب بحدوث فطريات الفم. وتُعد فطريات الفم من الأمراض البسيطة التي لا تُحدث مضاعفاتٍ إلا إذا كان المصاب يعاني من نقص المناعة أو ضعفها .

 

علاج فطريات الفم

يختلف علاج فطريات الفم باختلاف الأعمار، والصحة العامة للشخص المصاب، ويهدف العلاج إلى وقف نمو وانتشار الفطريات، ويشمل العلاج الدوائي للفطريات الأدوية المُضادّة الآتية:

 

1 - فلوكونازول (بالإنجليزية: Fluconazole)؛ ويُؤخذ عن طريق الفم.
2 - كلوتريمازول (بالإنجليزية: Clotrimazole)؛ ويُؤخذ عن طريق الفم ولكن يجب أن يُترك داخل الفم حتى يذوب.
3 - نيستاتين (يالإنجليزية: Nystatin)؛ وعادةً ما يكون على شكل غسولٍ فمويٍّ تتم المضمضة به ومن ثم بلعه.
4 - إيتراكونازول (بالإنجليزية:Itraconazole)؛ ويؤخذ عن طريق الفم، وعادةً ما يُعطى للمرضى الذين لا يستجيبون للعلاج الأولي أو يُستخدم لعلاج الفطريات عند مرضى الإيدز.
5 - امفوتريسين ب (بالإنجليزية:Amphotericin B)؛ ويُستخدم في الحالات الشديدة.

 

ولعلاج الفطريات في المنزل يجب اتباع الأمور الآتية:

 

1 - تفريش الأسنان باستخدام فرشاةٍ ناعمةٍ مع مراعاة عدم كشط أماكن وجود الفطريات.
2 - تغيير فرشاة الأسنان يومياً حتى يُشفَى المصاب من الفطريات.
3 - عدم استخدام غسولات الفم أو البخاخات.
4 - استخدام محلوٍل ملحيٍّ للمضمضة.
5 - محاولة ضبط نسبة السكر في الدم في حالة الإصابة بالسكري.
6 - تناول اللبن غير المُحلى لمحاولة استعادة النسبة الصحية المناسبة للبكتيريا الجيدة.

 

المصدر - موضوع 

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