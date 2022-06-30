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الخميس، 30-06-2022 06:58 ص

علاج واعد لسرطان الدم من شجرة في البرازيل

ش


الوكيل الإخباري - أصبح بالإمكان استخدام مركب من لحاء شجرة برازيلية في علاج ابيضاض الدم النقوي الحاد، وذلك بعد تطوير تقنية جديدة تنقله مباشرة إلى الخلايا السرطانية.

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ووفقاً لموقع «غوود نيوز» الكندي، كان العلماء قد اكتشفوا مركباً يتحكم في زيادة عدد الخلايا المصابة بالسرطان في لحاء شجرة اسمها «لاباتشو»، لكن المركب تبين أنه سام للخلايا الأخرى.


وقال معد الدراسة، البروفيسور غونكالو برنارديس: «من المهم إيجاد استراتيجيات علاجية جديدة لسرطان ابيضاض الدم النقوي الحاد، فهناك الكثير من المركبات الطبيعية ذات القيمة الطبية التي لا يمكن استخدامها كعلاجات بسبب السمية والتأثيرات السلبية في الخلايا السليمة». وقام فريقه بتعديل المركب لوقاية الجسم من تأثيراته السلبية حتى وصوله إلى قلب الخلية السرطانية.

 

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