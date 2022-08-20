علامات اضطراب الأكل

الوكيل الإخباري - اضطرابات الأكل عبارة عن حالات خطيرة ترتبط بسلوكيات الأكل المستمرة، والتي تُؤثِّر بشكل سلبي على صحتكَ وعواطفكَ والقدرة على التأدية الوظيفية في جوانب مُهمَّة من الحياة.

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وهناك تغير تدريجي في الإدراك والعقلية، يساهم في أنماط الأكل المضطربة، وقد يكون من الصعب ملاحظة هذه التغيرات الصغيرة في الشخص، لكن من المهم البحث عنها لمنع زيادة نمو اضطراب الأكل، تحقق من قائمتنا لأهم 7 علامات لاضطراب الأكل.

1. الخوف من زيادة الوزن

2. الإفراط في تناول الطعام

3. الهوس بالصحة

4. توفير السعرات الحرارية للمشروبات

5. اشتهاء الأشياء التي لا تعتبر أطعمة

6. تناول كميات كبيرة من الطعام ليلاً فقط

7. التمرين المفرط

زهرة الخليج