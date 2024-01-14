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الأحد، 14-01-2024 03:15 م

علامات تأخر النمو العقلي عند الأطفال

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الوكيل الإخباري - علامات تأخر النمو العقلي عند الأطفال تعني عدم قدرة الطفل على التفكير بما يتناسب وعدد سنوات عمره، وهي حالة تصيب نسبة عالية من الأطفال في مراحل عمرهم الأولى، وقد تتأخر حتى سن دخول المدرسة، وهو أمر تتعدد أسبابه ما بين وراثية أو لأسباب عضوية؛ مثل إصابته بمتلازمة "داون"، أو بسبب التعرض لمواد كيمائية سامة، أو لإصابات عنيفة بالدماغ.

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علامات تأخر في النمو.. تدعو للخوف

 

عند سن شهرين: لم يبدأ الطفل بالابتسام لأمه.
عند سن 3 شهور: عدم الالتفات إلى المحيطين به ومتابعتهم بنظره.
عند سن 4 شهور: عدم القدرة على التحكم بحركة الرأس.
عند سن 6 شهور: لا يحاول الطفل الوصول للألعاب حوله واللعب بها.
عند سن 8 - 9 شهور: لو لم يستطع الطفل نقل الأشياء من يد إلى أخرى أو لم يستطع الجلوس دون مساعدة.
عند سن سنة: عدم القدرة على الوقوف دون مساعدة أو عدم استطاعة الإمساك بالأشياء بالسبابة والإبهام.
عند سن سنة ونصف: عدم المشي دون مساعدة أو عدم القدرة على إطعام نفسه بالملعقة.
عند سن سنتين: لو لم يقل الطفل جملة من كلمتين، أو عند سن سنتين ونصف ولم يبدأ الطفل اللعب التخيلي.
عند سن 3 سنوات إلى 3 سنوات ونصف: عدم اللعب مع الأصدقاء وعدم القدرة على تكوين جملة من 3 كلمات.

 

سيدتي

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