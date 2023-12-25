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الإثنين، 25-12-2023 11:26 ص

التبرز اللاإرادي.. إليك الأسباب والعلاج

التبرز-اللاإرادي-عند-الاطفال


الوكيل الإخباري - يعاني بعض الأشخاص من التبرز اللاإرادي وغالبًا ما يكون أكثر شيوعًا بين الأطفال ومن ثم يتسبب زيادة الشعور بالانزعاج والقلق، لذلك يجب الحرص على استشارة الطبيب المختص في حالة تكرار المشكلة.

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أسباب التبرز اللاإرادي
هناك العديد من الأسباب المحتملة للتبرز اللاإرادي، بما في ذلك:
1- الإمساك
يمكن أن يؤدي الإمساك إلى تضخم المستقيم، مما قد يؤدي إلى عدم القدرة على التحكم في البراز.
2- عدم كفاية الأعصاب
قد يعاني بعض الأشخاص من تلف الأعصاب في المستقيم أو الأمعاء الغليظة، مما يتسبب ذلك في عدم القدرة على التحكم في البراز.
3- الاضطرابات النفسية
عادًة ما تتسبب بعض الاضطرابات النفسية، مثل القلق أو الاكتئاب، في الإصابة بالتبرز اللاإرادي.
4- الأمراض المزمنة
يمكن أن تؤدي بعض الأمراض المزمنة، مثل مرض السكري أو التصلب المتعدد، إلى التبرز اللاإرادي.


أعراض التبرز اللاإرادي
تشمل أعراض التبرز اللاإرادي ما يلي:
- خروج البراز من المستقيم دون تحكم من المريض.
- عدم القدرة على التحكم في الغازات.
- الشعور بالحاجة إلى التبرز بشكل متكرر.
- الشعور بالألم أو الانزعاج عند التبول.


علاج التبرز اللاإرادي

- علاج الإمساك لتقليل تضخم المستقيم، مما قد يساعد في السيطرة على البراز.
- العلاج السلوكي، مثل تدريب المثانة والأمعاء للتحكم في البراز.
- تناول بعض الأدوية، مثل مضادات الاكتئاب للسيطرة على التبرز اللاإرادي الناتج عن الاضطرابات النفسية.
- إجراء الجراحة خاصًة للحالات التي لا تستجيب للعلاجات الأخرى.


هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها عند الإصابة بالتبرز اللاإرادي من بينها:
- شرب الكثير من السوائل.
- اتباع نظام غذائي صحي.
- ممارسة الرياضة بانتظام.
- الذهاب للمرحاض بانتظام.
- استشارة الطبيب المختص في حالة استمرار المشكلة لفترة طويلة للتعرف على السبب الرئيسي .

 

الكونسلتو

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