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الإثنين، 01-01-2024 10:33 ص

من هم الأشخاص الذين يجب عليهم تجنب الصيام المتقطع؟

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الوكيل الإخباري - أحدث الصيام المتقطع ثورة في عالم الصحة، وأثبت فعاليته في فقدان الوزن، وتحسين الصحة الجسدية والعقلية. وعلى الرغم من ذلك، قد لا يكون الصيام المتقطع مناسباً للجميع.

فيما يلي مجموعة من الفئات التي يجب أن تمتنع عن الصيام المتقطع لتجنب أي أضرار صحية محتملة، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا: 

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الأطفال والمراهقون
يحتاج الأطفال والمراهقون إلى طاقة ثابتة، لأنهم في مرحلة النمو، ويمكن أن تعيق فترات الانقطاع عن تناول الطعام أثناء الصيام المتقطع، نموهم. 


النساء الحوامل والمرضعات
تزداد الاحتياجات الغذائية لدى النساء خلال فترة الحمل والرضاعة، لذا فإن الصيام المتقطع قد يؤدي إلى الإضرار بصحة الأم والطفل.

 

المصابون بمرض السكري
تعتبر تقلبات نسبة السكر في الدم مصدر قلق كبير لمرضى السكري، ويمكن أن يؤدي الصيام المتقطع إلى تفاقم هذا الخطر.


الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الأكل
يمكن أن يؤدي الصيام المتقطع إلى سلوكيات غير صحية لدى المصابين بفقدان الشهية أو الشره المرضي أو اضطرابات الأكل الأخرى.

 

الأفراد الذين يعانون من حالات طبية معينة
حالات مثل أمراض القلب وأمراض الكلى ونقص السكر في الدم تجعل الصيام المتقطع خطيراً على الصحة.


الأشخاص الذين يتناولون أدوية معينة
تتطلب بعض الأدوية تناول الطعام معها، ويمكن أن يؤدي الصيام المتقطع إلى تعطيل هذا الروتين المهم.

 

 

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