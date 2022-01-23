علامات تنذر بالإصابة بالسرطان لا تتجاهلها

الوكيل الإخباري - السرطان هو مجموعة من الأمراض التي تتميز خلاياها بالتوغل والانتشار (وهو النمو والإنقسام الخلوي غير المحدود)، هذه الخلايا المنقسمة لها القدرة على غزو الأنسجة المجاورة وتدميرها، أو الإنتقال إلى أنسجة بعيدة في عملية يُطلق عليها الإنبثاث.

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تجدر الإشارة إلى أن الكشف عن مرض السرطان الخبيث في مراحل مبكرة، يسهم بشكل كبير في التعافي والعلاج وإطالة العمر. لذا ينصح الجميع خصوصاً من لديهم تاريخ عائلية للإصابة بالسرطان، أو يلحظون بعض الأعراض المفاجئة التي تطرأ عليهم، باستشارة الطبيب لمعرفة ما إذا كانت هذه العلامات تؤشر للإصابة بالسرطان.





هذه العلامات الخمس التي أوردها موقع "سكاي نيوز عربية" نقلاً عن موقع Times of India، ولا ينبغي تجاهلها هي الآتية:

1 - فقدان الوزن غير المبرر: يسعى الكثيرون لإنقاص أوزانهم والتمتع بالرشاقة والجسم النحيل خاصة النساء. لكن فقدان الوزن غير المبرر ومن غير اتباع أية حمية أو رجيم معين، يمكن أن تكون علامة على الإصابة بمرض السرطان.

2 - التعب الشديد: إن التعب الذي يسببه السرطان لا يشبه ذلك الذي نحس به بعد يوم عمل طويل، بل هو تعب شديد ودائم لا يتحسن حتى مع الراحة. ويعتبر هذا النوع من التعب علامة مبكرة على المرض الخبيث، وأكثر دلالاته الصعوبة في الإستيقاظ صباحاً.

3 -الحمى: هي من أعراض نزلات البرد أو الإنفلونزا أو حتى مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا الجديد، لكنها حمى تزول مع الوقت. إلا أن الحمى المنذرة بالإصابة بالسرطان فإنها تتكرر بدون سبب واضح خصوصاً خلال الليل.



4 - الألم: قد تتسبب بعض أورام الدماغ بصدام مستمر لأيام، لا تخفف من حدته العلاجات التي يصفها الأطباء. ويمكن أن يكون الألم علامة على الإصابة بالسرطان، لذلك فإن استشارة الطبيب ضرورية في حال لم تكن تعرف أسباب الإصابة بهذا السرطان.



5 - تغيرات الجلد: يمكن للجلد أن يساعد كنافذة على الصحة بشكل عام كونه أحد أكبر الأعضاء في الجسم. وبالتالي فإن أي تغيرات غير طبيعية تحصل في الجلد ويكشف عليها الطبيب، يمكن أن تكون علامة على الإصابة بالسرطان مثل النتوءات، واصفرار العينين أو أطراف الأصابع.

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