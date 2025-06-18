الاشتباك بين الأمن الإيراني وعناصر يشتبه في صلتهم بإسرائيل

وأوضحت الوكالة أن الخلية كانت تخطط لتنفيذ "عمليات إرهابية" في المناطق المكتظة بالسكان في طهران، وتم إفشال مخططها.
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