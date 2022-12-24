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السبت، 24-12-2022 09:13 ص

علامات في الصباح تحذر من الإصابة بالسكري

سكري ٣


الوكيل الإخباري-كشف الدكتور بي إم مكار كبير أطباء السكري رئيس جمعية الأبحاث لدراسة مرض السكري في الهند، في حديث مع صحيفة تايمز أف إنديا، أعراضاً لمرض السكري تظهر في الصباح خاصةً.

جفاف الفم



جفاف الفم أو العطش الشديد بعد الاستيقاظ في الصباح تنبيه من مرض السكري يستوجب فحص مستوى السكر في الدم على الفور.

الغثيان



في معظم الأحيان يكون الغثيان غير ضار ومؤقت، ولكنه قد يكون مصحوباً بأعراض إضافية تشير إلى مشكلة سكري أكثر حدة.

الضبابية 



ضبابية الرؤية عند الاستيقاظ في الصباح، تستوجب فحص السكري في الدم بسرعة، لأن السكري قد يتسبب في تكبير عدسة العين، وهو ما قد يؤدي إلى الضبابية عند ارتفاع مستويات السكر بسرعة. 

أعراض أخرى



الشعور بالارتباك، والإغماء، والتعب، وخدر القدمين عند الاستيقاظ، قد تكون إنذاراً بالخطر أيضاً.

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