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الثلاثاء، 20-12-2022 03:29 م

تحذيرات من 5 أعراض جانبية لمنتجات التجميل

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الوكيل الإخباري-تشمل مستحضرات التجميل مجموعة واسعة من المنتجات، قد يسبب بعضها مشاكل صحية مثل: تهيج الجلد، وتهيج العين، أو الحساسية.

وعادة ما تكون هذه المشاكل قصيرة الأمد، وتختفي عند توقف استخدام المنتج.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه لا توجد دراسات للآثار الصحية لمعظم مستحضرات التجميل على المدى البعيد.

لذلك، من المهم أن تفهم جيدًا كيف قد تبدو أعراض بعض المنتجات التجميلية، والتي تحدث نتيجة عامل واحد أو عوامل عديدة.

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ونشرت هيئة الغذاء والدواء في السعودية، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، بعض الأعراض الأكثر شيوعًا، ومن بينها:

حروق الجلد
احمرار
ضيق التنفس
تساقط الشعر
حكّة

ومن المهم اتباع الخطوات التالية لتفادي حدوث الأعراض الجانبية، بحسب ما ذكرته هيئة الغذاء والدواء السعودية:


-تخزين المنتجات في مكان مناسب حسب تعليمات الشركة الصانعة
-عدم خلط المنتجات مـع بعضها أو إضافة أي مواد كيميائية إليها
-عدم مشاركة المنتجات مع الآخرين لتفادي انتقال العدوى
-التحقـق مـن صلاحية المنتجات قبل استخدامها
-استخدام المنتجات حسب تعليمات الشركة الصانعة
-تجنب استخدام المنتجات مجهولة المصدر
-شراء المنتجات من مصادر بيع موثوقة

 

ووفقًا لما ذكرته وزارة الصحة السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، يتساءل كثير من الأشخاص عمّا إذا كانت مستحضرات التجميل تسبب السرطان.

ولكن، من الصعب اختبار مكونات مستحضرات التجميل، وآثارها الصحية الضارة على المدى الطويل، وما قد تسببه من أمراض مثل السرطان.

وأوضحت أن الأمر يستغرق عدة سنوات بعد التعرض للمادة حتى يحدث السرطان. وهذا يعني أن الدراسات ستستغرق فترة تتراوح بين 10 و20 عامًا على الأقل، لمعرفة ما إذا كانت مادة محددة، أو مستحضر تجميل بعينه يسبب السرطان.

 

سي ان ان

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