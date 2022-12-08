متلازمة الأمعاء القصيرة .. ما هي وما أعراض الاصابة بها ؟

الوكيل الإخباري-قالت الجمعية الألمانية لطب الجهاز الهضمي إن متلازمة الأمعاء القصيرة، مرض تكون فيه الأمعاء الدقيقة قصيرة جداً، بسبب عمل جراحي لإزلة تورم مثلاً أو بسبب عيب خلقي.



وأوضحت الجمعية أن من أعراضها، الإسهال الدهني، ونقص البروتينات، والمعادن، والفيتامينات، خاصةً المغنيسيوم، وفيتامين ب12، وفقدان الوزن.



وأضافت الجمعية أنها ترفع خطر الإصابة بالعجز عن تحمل اللاكتوز، وحصوات الكلى، والحصوات الصفراوية، مشيرة إلى أنها تعالج عادة بالأدوية، والعلاج الغذائي المصمم وفق احتياجات المريض.

اضافة اعلان

24

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة