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السبت، 22-01-2022 01:54 م

علماء صينيون يكتشفون علاجا جديدا لسرطان الرئة

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الوكيل الإخباري - اكتشف علماء صينيون بقيادة البروفيسور جاو شان من جامعة سوتشو حمضا نوويا ريبوزيا RNA خاصًا غير مشفر مسؤولا عن تنظيم موت الخلايا السرطانية في الجسم.

وقد يؤدي هذا الاكتشاف إلى علاجات جديدة لسرطان الرئة القاتل، الذي يصعب علاجه حتى في مراحله المبكرة.

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الحقيقة هي أن آلية موت الخلايا المبرمج معطلة في الخلايا السرطانية، أي أنها لا تموت في الوقت المبرمج، وبالتالي تتكاثر بشكل لا يمكن السيطرة عليه وتدمر الجسم.

حتى الآن، لم يُعرف الكثير عن أسباب الانقسام غير الطبيعي للخلايا ولماذا لا تطيع أوامر الدماغ.

تم العثور على الإجابة في البروتينات النووية - الهيستونات، التي تنظم آلية موت الخلايا الليزوزومية .


تشارك الهيستونات في استتباب الخلايا ونموها وبقائها على قيد الحياة، لذلك يرتبط خلل التنظيم الليزوزومي بأمراض بشرية مختلفة، بما في ذلك السرطان.


وجد الباحثون أنه إذا تم تعطيل آلية موت الخلايا الليزوزومية في الخلايا السرطانية، يتم تشغيل آلية موت الخلايا المبرمج مرة أخرى، مما يسمح لها بإيقاف انتشار الورم.


أدى استهداف الخلايا الليزوزومية أيضًا إلى تقليل نمو سرطان الغدة الرئوية المأخوذ من المرضى بشكل كبير وأدى إلى موت الخلايا بشكل كبير.


وهكذا، أجريت التجربة على الخلايا الليزوزومية في المختبر وفي الجسم الحي، مما جعل من الممكن تحقيق تقدم في الدراسة.


تسلط هذه النتائج الضوء على الآلية التي تتكاثر بها الخلايا السرطانية، ويمكن أن تكون استراتيجية واعدة لعلاج السرطان في المستقبل.

 

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